Украинцы будут покупать тепло и горячую воду по годовой цене: вскоре подпишут меморандум

В Кабмине признали, что помесячная цена неудобна для некоторых категорий граждан.

В Украине в обозримом будущем подпишут меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над подписанием меморандума уже ведется. В ней принимают участие Кабмин, профильные комитеты Верховной Рады, нардепы, Офис президента и Ассоциация городов Украины.

Ранее глава правительства заявлял, что помесячная цена на газ неудобна для отдельных категорий граждан, потому вскоре будут созданы основы для покупки газа по годовой цене.

Шмыгаль напомнил, что рыночная стоимость газа формируется на мировых биржах и рассчитывается на украинской бирже.

"Например, летом после введения рынка газа цены колебались меньше 3 тысяч гривен за тысячу кубометров. А в течение сентября-октября можно было заключить годовой договор с НАК "Нефтегаз" по цене 4,70 грн за кубометр. Несколько десятков тысяч человек воспользовались этой возможностью и платить эту цену в течение года", — отметил премьер.

С 1 февраля и до конца отопительного сезона будет действовать ограничение в цене на газ — она не превысит 6,99 грн за кубометр.

"Если компании не смогут торговать по такой цене, то обязательство поставлять газ по этой цене переходит к поставщику последней надежды, коей является НАК "Нефтегаз", которая готова поставлять людям голубое топливо по этой цене", — сказал глава правительства.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.

Позже Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр.