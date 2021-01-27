Газопостачальні компанії опублікували лютневі ціни на газ для побутових споживачів

Переважна кількість компаній встановили ціни рівні граничній, яку ввели рішенням уряду.

Станом на вечір 26 січня свої лютневі ціни на газ назвали близько 30 постачальників, повідомило видання "Газправда".

Згідно з рішенням уряду, ціна газу для побутових споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр (без плати за розподіл). Більшість компаній встановили саме такі ціни, але є й дешевші пропозиції. Так Megawatt і "Агросинтез Трейдинг" запропонували за 6,88 грн, "Енергетичні ресурси України" — 6,90 грн, "Волиньелектро збут" — 6,97 грн, ETG.UA — 6,98 грн.

Державна "Газопостачальна компанія" Нафтогаз України " встановила ціну 6,86 грн за кубометр. У компанії відзначили, що в цілому обслуговують вже близько 9% усіх побутових споживачів в Україні, що становить 1,1 млн домогосподарств.

Згідно з вимогами закону, газопостачальні компанії повинні оприлюднити вартість газу за 5 днів до початку нового місяця, якщо ціна відрізнятиметься від попередньої. Якщо вони не зроблять цього, то формально діятиме стара ціна.

Нагадаємо, в Україні у найближчому майбутньому підпишуть меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, робота над підписанням меморандуму вже ведеться. У ній беруть участь Кабмін, профільні комітети Верховної Ради, нардепи, Офіс президента і Асоціація міст України. Раніше голова уряду заявляв, що помісячна ціна на газ незручна для окремих категорій громадян, тому незабаром будуть створені основи для покупки газу за річною ціною.

"Тарифи на тепло і гарячу воду підвищуватимуться до кінця опалювального сезону. Нам вдалося досягти певного консенсусу з владою на місцях", — сказав Шмигаль, виступаючи в парламенті. Він запевнив, що штрафи і пеня за невчасно оплачені рахунки за газ і тепло за січень нараховуватися не будуть.