Місія МВФ завершила роботу в Україні. Шмигаль заявив про продовження діалогу

Серед питань, якими залишилися незадоволеними в МВФ, — рішення про зменшення ціни на газ для українських споживачів нижче ринкової.

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми в форматі stand-by безрезультатно завершилася. Як в суботу, 13 лютого, повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова представництва фонду в Україні Йоста Люнгман.

"Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", — заявив він.

Місія працювала в період з 21 по 23 грудня, а потім з 11 січня по 12 лютого. З представниками України було обговорено прогрес у впровадженні заходів і реформ, що входять до програми дій влади в угоді stand-by.

Серед питань, по яким не вдалося дійти до компромісу, — прийняття закону про Вищу раду правосуддя та усунення побоювань фонду щодо незалежності роботи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

На думку МВФ, Україні також слід прийняти поправки до закону про Нацбанк і банках, а також відмовитися від обмеження цін на газ, яке було введено цієї зими. Також фонд вимагає більшої ясності щодо бюджетних планів на 2022 рік і проведення аудиту COVID-фонду.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в Facebook написав про те, що Кабмін має чітке бачення змін, необхідних для надання Україні траншів за програмою stand-by.

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"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ", — повідомив він і додав, що "за час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, за якими ми продовжуємо конструктивний діалог".

Глава уряду уточнив, що мова йде про питання в сфері антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору і подальшої фіскальної консолідації.

18-місячна кредитна програма stand-by була схвалена МВФ в червні 2020 року для допомоги українській економіці, яка сильно постраждала від пандемії коронавирусу. Подальші транші були заморожені через занадто повільний темп реформ. Фонд також висловлював занепокоєння щодо прийнятого рішення про регулювання ціни на газ для населення.

Нагадаємо, ряд газопостачальних компаній вже опублікував лютневі ціни на газ для населення. Згідно з рішенням уряду, ціна газу для споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр (без плати за розподіл). Переважна більшість компаній встановили саме такі ціни, але є і більш дешеві пропозиції.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше заявив про те, що на п'ятій сесії Верховної Ради, яка триватиме з лютого по липень, депутати мають намір зосередиться на "структурних маяках" Міжнародного валютного фонду.