"Катастрофи без траншу МВФ не буде", — Гетманцев про завершення роботи місії МВФ

Якщо траншу не буде, то 2021 рік буде набагато важчим, але Україна зможе його пройти, — вважає Данило Гетманцев.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляє, що Україна зможе пройти 2021 рік і без грошей Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє "Лівий берег".

Незважаючи на незадовільне завершення місії МВФ, співпраця з фондом буде продовжуватися, а держава виконає всі взяті на себе зобов'язання:

"Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде набагато важче, але це ні в якому разі не буде катастрофою. У нас є відповідні ресурси, у нас є відповідні можливості, щоб це здійснити. Ніякої катастрофи не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", — говорить народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива в тому випадку, коли задоволені інтереси обох сторін — України та партнера.

"Серед вимог є ті, які продовжують обговорюватися. Проводячи переговори з МВФ, ми повинні в першу чергу забезпечити інтереси простих українців у частині рівня доходів і тарифної політики", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо: за словами голови НБУ Кирила Шевченка, Україна в цьому році очікує отримати понад 2 млрд доларів від МВФ трьома траншами. Незважаючи на очікування Шевченка, місія МВФ завершила роботу в Україні без рішення про перегляд програми. Черговий транш поки не виділять, Шмигаль заявляє про продовження діалогу.