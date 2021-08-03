"Гарний подарунок". МВФ затвердив виділення для України 2,7 млрд доларів

Розміщення коштів від Міжнародного валютного фонду відбудеться до Дня незалежності — 23 серпня.

Міжнародний валютний фонд затвердив виділення 650 мільярдів доларів зі своїх резервних активів, із яких 2,7 млрд доларів передбачені для України, повідомив у соцмережі Facebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован.

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"Увечері 2 серпня керуючі МВФ більшістю голосів фінально затвердили аллокації СПЗ (спеціальних прав запозичення, — Ред.) на 650 млрд доларів, з яких Україна безоплатно та безумовно отримає більше 2.7 млрд доларів. Саме розміщення відбудеться 23 серпня", — написав він.

За словами Рашкована, це ріішення МВФ — хороший подарунок для України.

"Ми його отримаємо до 30-річчя незалежності", — додав заступник виконавчого директора в МВФ.

[ + – ] Повідомлення Владислава Рашкован

Нагадаємо, у кінці липня міністр фінансів Сергій Марченко та виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс домовилися про продовження "конструктивного діалогу" для отримання Україною у вересні другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро.

У лютому глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявляв, що Україна зможе пройти 2021 рік і без грошей Міжнародного валютного фонду.

За словами глави НБУ Кирила Шевченка, Україна в цьому році очікує отримати понад 2 млрд доларів від МВФ трьома траншами.