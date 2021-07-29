МВФ та Єврокомісія відновлюють роботу щодо виділення грошей Україні

У вересні Україна може отримати від міжнародних партнерів майже 1,3 млрд доларів.

Україна та Єврокомісія продовжать "конструктивний діалог" про отримання нашою країною другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на суму 600 млн євро у вересні. Про це домовилися міністр фінансів України Сергій Марченко та виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомив Мінфін.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ми хотіли б зазначити, що Україна крок за кроком робить значний прогрес у реформуванні різних сфер. Для нас важливо бути в постійному діалозі з вами. Ми готові повернутися до питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні", — сказав Домбровскіс під час телефонної розмови.

Марченко запросив Домбровскіса на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.

Він також повідомив віце-президенту Єврокомісії про розмову президента Володимира Зеленського з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, яка відбулася напередодні. Під час розмови глава МВФ сказала про приїзд місії фонду до Києва у вересні.

"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо сталого економічного прогресу України, досягнутого в рамках програми МВФ, — написала Георгієва в Twitter. — Сподіваємося на нашу продуктивну участь у роботі із питань, що залишаються під час місії у вересні".

"МВФ для України є важливим партнером, і сьогоднішня розмова повною мірою це продемонструвала. Дякую за підтримку України і сподіваюся на подальшу співпрацю", — повідомив Зеленський в Twitter

Нагадаємо, перший транш макрофінансової допомоги ЄС у сумі 600 млн євро Україна отримала в грудні минулого року, відразу після домовленості Києва з МВФ про візит місії.

Перша виплата була здійснена без виконання будь-яких конкретних умов із боку України. Видача другого траншу залежить від виконання восьми конкретних заходів, викладених у меморандумі. До них належать заходи у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, поліпшення ділового середовища й управління державними підприємствами.

У липні Марченко заявив, що Україна має намір домовлятися з МВФ, щоб отримати два транші кредиту по 700 млн доларів, але може обійтися і без грошей фонду. Пізніше говорилося, що транш може бути один, на 700 млн доларів.

Нинішня програма stand by співпраці з МВФ закінчується в грудні 2021 року. В її рамках Україна могла отримати майже 5 млрд доларів, але отримала лише 2,1 млрд у вигляді першого траншу, який фонд виділив відразу без додаткових умов.