МВФ и Еврокомиссия возобновляют работу по выделению денег Украине

В сентябре Украина может получить от международных партнеров около 1,3 млрд долларов.

Украина и Еврокомиссия продолжат "конструктивный диалог" о получении нашей страной второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 600 млн евро в сентябре. Об этом договорились министр финансов Украины Сергей Марченко и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил Минфин.

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"Мы хотели бы отметить, что Украина шаг за шагом делает значительный прогресс в реформировании разных сфер. Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре", – сказал Домбровскис в ходе телефонного разговора.

Марченко пригласил Домбровскиса на личную встречу в Украине 23-24 августа.

Он также сообщил вице-президенту Еврокомиссии о состоявшемся накануне разговоре президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. В его ходе глава МВФ сказала о приезде миссии фонда в Киев в сентябре.

"Очень конструктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским относительно устойчивого экономического прогресса Украины, достигнутого в рамках программы МВФ, – написала Георгиева в Twitter. – Надеемся на наше продуктивное участие в работе по остающимся вопросам во время миссии в сентябре".

"МВФ для Украины является важным партнером, и сегодняшний разговор в полной мере это продемонстрировал. Спасибо за поддержку Украины и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", – сообщил Зеленский в Twitter

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи ЕС в сумме 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года, сразу после договоренности Киева с МВФ о визите миссии.

Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависит от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относятся меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

В июле Марченко заявил, что Украина намерена договариваться с МВФ, чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но может обойтись и без денег фонда. Позже говорилось, что транш может быть один, на 700 млн долларов.

Нынешняя программа stand by сотрудничества с МВФ заканчивается в декабре 2021 года. В ее рамках Украина могла получить около 5 млрд долларов, но получила только 2,1 млрд в виде первого транша, который фонд выделил сразу без дополнительных условий.