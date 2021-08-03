Безповоротний подарунок: Зеленський розповів, на що підуть $ 2,7 млрд від МВФ

МВФ розподілить спеціальні права запозичення на суму в $ 650 млрд. Транш допоможе подолати наслідки коронавірусної кризи та буде стимулювати економіку України.

23 серпня Україна отримає від Міжнародного валютного фонду транш у розмірі понад $ 2,7 млрд, повідомляється на сайті президента.

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Рішення про виділення спеціальних прав запозичення в $ 650 млрд для відновлення світової економіки, яка постраждала від пандемії COVID-19, було затверджено Радою керівників МВФ.

Відповідно до квоти, Україна отримає від МВФ безповоротний транш без додаткових умов у розмірі понад $ 2,7 млрд напередодні Дня Незалежності — 23 серпня.

"Розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру та сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки. Особливо це допоможе нашим найбільш уразливим державам-членам, яким важче впоратися з наслідками кризи, викликаної COVID -19", — заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення МВФ про виділення коштів і назвав транш в $ 2,7 млрд — "хорошим подарунком для нашої країни до 30-річчя Незалежності".

За словами глави держави, новий транш допоможе подолати наслідки коронавірусної кризи та стимулювати українську економіку.

"Це стане хорошим подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронавірусної кризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ і особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення. Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду й очікуємо місію МВФ у вересні. На цьому я акцентував увагу під час нашої телефонної розмови з пані Крісталіною Георгієвою", — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що МВФ затвердив виділення для України $ 2,7 млрд. Розміщення коштів від Міжнародного валютного фонду відбудеться до Дня незалежності — 23 серпня. Даний транш Україна отримає від МВФ безоплатно.

Також Фокус розповідав, що Україна в цьому році очікує отримати понад 2 млрд доларів від МВФ трьома траншами. За словами глави НБУ Кирила Шевченка, Україна виконує свої зобов'язання перед МВФ, однак, можливо, парламенту, доведеться прийняти деякі закони в якості умов для виділення траншів.