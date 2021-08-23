Подарунок до Дня Незалежності: МВФ перерахував Україні $1,9 млрд

Україна отримала гроші від МВФ в рамках спеціальних прав запозичення. Черговий транш Києву перерахували безоплатно без додаткових умов.

Напередодні Дня Незалежності на рахунок України від МВФ надійшло $1,9 млрд спеціальних прав запозичення. Про це у своєму Facebook розповіла заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Катерини Рожкової, $1,9 млрд СПЗ були зараховані на рахунок України в Міжнародному валютному фонді.

"Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України від МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні!" — написала заступник глави Нацбанку в своєму Facebook.

Видання Страна, що знаходиться під санкціями РНБО, повідомляє, що на рахунок України в МВФ надійшло $2,7 млрд СПЗ. Якщо Києву напередодні Дня Незалежності перерахували "подарунок" у розмірі $2,7 млрд, то Росія отримає від Фонду $18 млрд, а США — $112 млрд.

СПЗ — резервний і платіжний засіб, емітований МВФ. Спеціальні права запозичення надходять тільки в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Пізніше Катерина Рожкова уточнила, що $1,9 млрд СПЗ — еквівалент близько $2,7 млрд.

Відзначимо, що на початку серпня МВФ схвалив ініціативу розпорядника Крісталіни Георгієвої про виділення $650 мільярдів СПЗ. Ця сума є найбільшим розподілом коштів в історії Фонду. З огляду на розмір квоти України в МВФ (0,42%), наша країна може отримати близько $2,73 млрд.

Пізніше Фокус розповідав, на що Україна може витратити $2,9 млрд від МВФ. За словами президента Володимира Зеленського, безоплатний транш у вигляді СПЗ допоможуть Україні подолати наслідки коронавірусної кризи і буде стимулювати національну економіку.