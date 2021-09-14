Шмигаль назвав терміни отримання Україною нового траншу МВФ

За словами прем'єр-міністра, держава виконала всі зобов'язання перед фондом. Сума траншу складе $750 мільйонів.

Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі $750 мільйонів у листопаді-грудні цього року. Про це в процесі пресконференції у вівторок, 14 вересня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"18 вересня в Україну прибуде місія МВФ. Швидше за все, вона буде онлайн-місією, оскільки зростає кількість захворювань COVID-19... Ця місія буде завершальною в підготовці видачі наступного траншу. Ми виконали всі умови, всі бенчмаркові показники, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії. Орієнтовно наприкінці листопада — на початку грудня буде можливий транш МВФ", — заявив Шмигаль.

За його словами, як правило після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і проводиться засідання Ради керівників МВФ, і відразу після цього буде виділений транш.

"Ми не очікуємо, що місія буде неуспішною, оскільки нами виконані всі показники, у нас абсолютно плідна співпраця з МВФ... Транш повинен бути в розмірі $750 мільйонів", — сказав глава уряду.

Нагадаємо, 23 серпня МВФ перерахував Україні транш на відновлення економіки в умовах пандемії в розмірі $1,9 млрд спеціальних прав запозичення.

Раніше Фокус повідомляв, що українська влада очікує отримати цьогоріч понад 2 млрд від МВФ.