Украина просит МВФ продлить действующую программу на 6–9 месяцев

Глава НБУ считает, что с МВФ пора начать обсуждать, каким будет сотрудничество в ближайшие 3–5 лет.

С 21 сентября в Украине виртуально работает миссия МВФ, которая должна решить, будет ли выделен еще один транш кредита в рамках действующей программы stand by. Об этом сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью изданию LB.ua

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Согласно первоначальному графику, сумма транша составляет около 700 млн долларов. Однако по результатам переговоров она может быть изменена, пояснил Шевченко.

Программа stand by заканчивается 8 декабря этого года. Даже если Украина еще получит в ее рамках 700 млн долларов, она не выберет значительную часть оговоренной суммы. Поэтому проводятся консультации с МВФ с целью продления программы на 6–9 месяцев, сказал глава НБУ.

Также, по его словам, нужно начинать обсуждать с МВФ "базовые подходы и принципы, на которых будут строиться экономические изменения в следующие 3–5 лет".

Шевченко повторил, что для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ. Он надеется, что решение о выделении транша МВФ примет в самом начале ноября.

Напомним, действующая 18-месячная программа stand by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020 года, без условий, сразу после подписания соглашения. Последующие транши должны были выплачиваться после проверочных миссий МВФ. Таких миссий было уже несколько, но они не приняли решение о продолжении кредитования.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Высшие руководители украинского государства неоднократно говорили, что деньги от МВФ будут получены. Но пока их ожидания не оправдывались.

В августе Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках антикризисной эмиссии специальных прав заимствования. Эти деньги не касаются кредитной программы stand by.