Україна просить МВФ продовжити чинну програму на 6-9 місяців

Глава НБУ вважає, що з МВФ пора почати обговорювати, якою буде співпраця в найближчі 3-5 років.

З 21 вересня в Україні віртуально працює місія МВФ, яка повинна вирішити, чи буде виділено ще один транш кредиту в межах чинної програми stand by. Про це сказав глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню LB.ua

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Відповідно до початкового графіку, сума траншу становить близько 700 млн доларів. Однак за результатами переговорів вона може бути змінена, пояснив Шевченко.

Програма stand by закінчується 8 грудня цього року. Навіть якщо Україна ще отримає в її межах 700 млн доларів, вона не вибере значну частину обумовленої суми. Тому проводяться консультації з МВФ з метою продовження програми на 6-9 місяців, сказав глава НБУ.

Також, за його словами, потрібно починати обговорювати з МВФ "базові підходи та принципи, на яких будуватимуться економічні зміни в наступні 3-5 років".

Шевченко повторив, що для України надзвичайно важливо продовжити співпрацю з МВФ. Він сподівається, що рішення про виділення траншу МВФ прийме на самому початку листопада.

Нагадаємо, що чинна 18-місячна програма stand by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш у сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020 року, без умов, одразу після підписання угоди. Наступні транші повинні були виплачуватися після перевірочних місій МВФ. Таких місій було вже кілька, але вони не прийняли рішення про продовження кредитування.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джеррі Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Вищі керівники української держави неодноразово говорили, що гроші від МВФ будуть отримані. Але поки їхні очікування не виправдовувалися.

У серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів у межах антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються кредитної програми stand by.