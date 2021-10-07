Меморандум із місією МВФ буде узгоджений "сьогодні-завтра", — Шмигаль

У разі підписання меморандуму Україна може отримати кредит на 700 млн доларів або більше.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) завершать 7-8 жовтня роботу над меморандумом про продовження програми співпраці. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ході Київського міжнародного форуму.

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Відзначимо, 21 вересня місія МВФ розпочала в онлайн-форматі роботу в межах першого перегляду програми stand by з Україною. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

За результатами роботи місії України може бути виділений ще один транш кредиту.

Відповідно до початкового графіку, сума траншу становить близько 700 млн доларів. Однак за результатами переговорів вона може бути змінена, пояснював голова НБУ Кирило Шевченко.

Чинна програма stand by закінчується 8 грудня цього року. Навіть якщо Україна ще отримає 700 млн доларів, вона не вибере значну частину обумовленої суми. Тому проводяться консультації з МВФ з метою продовження програми на 6-9 місяців, говорив глава НБУ.

Нагадаємо, що чинна 18-місячна програма stand by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш у сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020 року, без умов, відразу після підписання угоди. Наступні транші повинні були виплачуватися після перевірочних місій МВФ. Таких місій було вже кілька, але вони не прийняли рішення про продовження кредитування.

Вищі керівники української держави неодноразово говорили, що гроші від МВФ будуть отримані. Але поки цього не сталося.

У серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів у межах антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються кредитної програми stand by.