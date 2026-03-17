Украина имеет ограниченное время до конца марта, чтобы выполнить требования Международного валютного фонда, иначе рискует потерять часть международного финансирования.

МВФ требует от Украины не только налоговых изменений, но и более широкого пакета реформ, от которых зависит стабильность экономики, поэтому страна имеет дедлайн до конца марта, чтобы выполнить требования Международного валютного фонда, иначе рискует потерять часть международного финансирования. Об этом Фокус писал в материале "МВФ и Украина: март решит налоговые маяки и финансирование через 32 года партнерства".

По состоянию на 17 марта, по данным Bloomberg, МВФ все еще ожидает от Украины принятия ряда решений. В то же время в Верховной Раде возникли проблемы с голосованием: часть депутатов фактически блокирует решения, что может парализовать работу парламента. Речь идет, в частности, о повышении налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках новой четырехлетней программы кредитования.

Відео дня

Уже в ближайшее время представители Фонда проведут встречи с народными избранниками.

На этом фоне растут риски и для европейского финансирования.

Важно

"Налога на OLX" и НДС для ФЛП пока не будет: МВФ пересмотрел условия кредита для Украины

Впрочем, депутаты до сих пор не рассмотрели часть инициатив МВФ. По информации агентства, это связано с политическим противостоянием и фактической демонстрацией неповиновения президенту Владимиру Зеленскому. Такая ситуация может привести к параличу парламента.

Несмотря на то, что предложенные меры непопулярны среди населения на пятом году войны, их принятие является критически важным для получения остального финансирования. Украина уже получила 1,5 млрд долларов в рамках этой программы.

"Я могу сказать, что я обеспокоена", — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тофано.

Ожидается, что миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начнет встречи с украинскими депутатами с 18 марта.

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность относительно способности Украины и в дальнейшем получать финансирование в рамках программы на 8,1 млрд долларов Фото: IMF

Дефицит средств: худший сценарий для Украины

Ситуация осложняется тем, что Украина может столкнуться с дефицитом средств уже в ближайшие месяцы. Это связано с блокированием пакета помощи ЕС на более 90 млрд евро со стороны Венгрии и Словакии на фоне споров по поставкам нефти.

В худшем сценарии Национальный банк может снова прибегнуть к прямому финансированию бюджета — как это было в начале полномасштабного вторжения.

На этом фоне финансирование от МВФ становится еще более критичным.

Президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что готов обсуждать изменения в законодательство, в частности по мобилизации, и жестко намекнул депутатам на ответственность.

"Если вы не служите государству в парламенте — тогда служите государству на фронте", — сказал он.

По его словам, поддержка законопроектов в парламенте уже не является гарантированной, как это было раньше. Часть оппозиции не добавляет голосов даже за не срочные решения, что усложняет процесс принятия законов.

Повышение налогов в Украине: что требует МВФ

Среди ключевых изменений, на которых настаивает МВФ, — введение НДС для бизнеса на упрощенной системе налогообложения, а также снижение порога для налогообложения международных посылок.

Как добавляет zn.ua Украина может недополучить часть из 50 млрд евро помощи по программе Ukraine Facility. Причина — невыполнение отдельных обязательств, в частности отсутствие Национальной оценки рисков в сфере финмониторинга, что напрямую зависит от работы Госфинмониторинга. Справка о срыве обязательств в рамках Ukraine Facility есть в распоряжении издания.

Украина не провела Национальную оценку рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР). Виновным является действующее руководство Госфинмониторинга

По оценкам, это может привести к сокращению выплат минимум на более 137 млн евро уже за один из траншей.

В то же время март 2026 года является ключевым не только из-за текущих рисков, но и в более широком контексте сотрудничества Украины с МВФ. За более чем 30 лет партнерства Фонд фактически стал финансовым "якорем" для страны: положительные решения МВФ открывают доступ к ресурсам ЕС, Всемирного банка и стран G7.

Финансирование в рамках Ukraine Facility напрямую зависит от проведения реформ в налоговой отрасли Фото: Из открытых источников

МВФ и Украина: что известно о помощи и сотрудничестве

В целом Украина сотрудничает с МВФ с 1994 года и за это время получила десятки миллиардов долларов поддержки. Сегодня это сотрудничество является критическим, ведь в условиях войны государство самостоятельно способно финансировать преимущественно оборонные расходы, тогда как остальной бюджет в значительной степени покрывается за счет международной помощи.

Именно поэтому МВФ настаивает на выполнении так называемых "мартовских маяков". Среди них — налоговые изменения для увеличения доходов бюджета, борьба с "серыми" схемами через маркетплейсы, возможное расширение базы НДС, а также закрепление военного сбора как стабильного источника поступлений.

Важно

Налоговые изменения на ближайшие годы: что Украина обязалась принять до конца марта

Отдельный блок требований касается институциональных изменений: кадровых назначений в таможне и государственных банках. Часть этих решений уже просрочена, что только усиливает напряжение в отношениях с партнерами.

Эксперты, которых опросил Фокус, отмечают, что проблема не в самом сотрудничестве с МВФ, а в системном невыполнении программ. Именно это годами удерживает Украину в зависимости от внешнего финансирования.

В нынешних условиях срыв дедлайнов может иметь эффект домино, а именно, задержку траншей МВФ, сокращение помощи ЕС и общее падение доверия международных партнеров.

Фактически март становится тестом на способность Украины выполнять взятые обязательства. От этого зависит не только очередное финансирование, но и макрофинансовая стабильность, курс гривны и возможность удерживать экономику в условиях войны.