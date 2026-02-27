Налоговые изменения на ближайшие годы: что Украина обязалась принять до конца марта

Все требования Международного валютного фонда по налогам и сборам, включая отмену льгот для посылок, НДС для ФЛП и 5% военным сбором, остаются в силе и должны быть выполнены до конца марта 2026 года.

До конца марта 2026 года Украина должна принять пакет налоговых изменений, которые прописаны в меморандуме МВФ. По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, Киев обязался принять решение по:

налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;

отменить налоговую льготу на импорт в малосерьезных почтовых отправлениях до 150 евро;

навсегда ввести повышенный военный сбор в размере 5%.

Также, как отмечает Железняк, Украина должна отменить освобождение от НДС для ФЛП с 1 января 2027 года, что превышает общий порог регистрации по НДС. Сам порог планируют умеренно повышать, но чтобы он не превышал 4 млн гривен.

Обязательства перед МВФ взяли на себя подписанты документа — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Также Ярослав Железняк отметил, что в отчете прямо упоминается кризис лета 2025-го года, когда попытались провести закон, ограничивающий независимость ключевых антикоррупционных институтов.

Поэтому в документе МВФ указаны простые требования:

сохранение абсолютной независимости НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

любые попытки ограничить их полномочия — это автоматическая остановка финансирования.

также среди маяков является реформа Счетной палаты для контроля за донорскими средствами и завершение реформы Бюро экономической безопасности.

Напомним, совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования объемом 8,1 млрд долларов США.

А в середине февраля МВФ пересмотрел условия кредита для Украины.