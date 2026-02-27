Податкові зміни на найближчі роки: що Україна зобов'язалась ухвалити до кінця березня

Усі вимоги Міжнародного валютного фонду щодо податків та зборів, включно зі скасуванням пільг для посилок, ПДВ для ФОП і 5% військовим збором, залишаються чинними та мають бути виконані до кінця березня 2026 року.

До кінця березня 2026 року Україна має ухвалити пакет податкових змін на, які прописані в меморандумі МВФ. Зі слів нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, Київ зобов'язався ухвалити рішення щодо:

оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;

скасувати податкову пільгу на імпорт у маловартісних поштових відправленнях до 150 євро;

назавжди запровадити підвищений військовий збір у розмірі 5%.

Також, як наголошує Железняк, Україна має скасувати звільнення від ПДВ для ФОП з 1 січня 2027 року, що перевищує загальний поріг реєстрації з ПДВ. Сам поріг планують помірно підвищувати, але щоб він не перевищував 4 млн гривень.

Зобов'язання перед МВФ взяли на собі підписанти документу – президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Також Ярослав Железняк зазначив, що у звіті прямо згадується криза літа 2025-го року, коли спробували провести закон, що обмежував незалежність ключових антикорупційних інститутів.

Тому в документі МВФ вказані прості вимоги:

збереження абсолютної незалежності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

будь-які спроби обмежити їхні повноваження — це автоматична зупинка фінансування.

також серед маяків є реформа Рахункової палати для контролю за донорськими коштами і завершення реформи Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.

А всередині лютого МВФ переглянув умови кредиту для України.