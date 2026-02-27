Податкові зміни на найближчі роки: що Україна зобов'язалась ухвалити до кінця березня
Усі вимоги Міжнародного валютного фонду щодо податків та зборів, включно зі скасуванням пільг для посилок, ПДВ для ФОП і 5% військовим збором, залишаються чинними та мають бути виконані до кінця березня 2026 року.
До кінця березня 2026 року Україна має ухвалити пакет податкових змін на, які прописані в меморандумі МВФ. Зі слів нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, Київ зобов'язався ухвалити рішення щодо:
- оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи;
- скасувати податкову пільгу на імпорт у маловартісних поштових відправленнях до 150 євро;
- назавжди запровадити підвищений військовий збір у розмірі 5%.
Також, як наголошує Железняк, Україна має скасувати звільнення від ПДВ для ФОП з 1 січня 2027 року, що перевищує загальний поріг реєстрації з ПДВ. Сам поріг планують помірно підвищувати, але щоб він не перевищував 4 млн гривень.
Зобов'язання перед МВФ взяли на собі підписанти документу – президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
Також Ярослав Железняк зазначив, що у звіті прямо згадується криза літа 2025-го року, коли спробували провести закон, що обмежував незалежність ключових антикорупційних інститутів.
Тому в документі МВФ вказані прості вимоги:
- збереження абсолютної незалежності НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.
- будь-які спроби обмежити їхні повноваження — це автоматична зупинка фінансування.
- також серед маяків є реформа Рахункової палати для контролю за донорськими коштами і завершення реформи Бюро економічної безпеки.
Нагадаємо, рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.
А всередині лютого МВФ переглянув умови кредиту для України.