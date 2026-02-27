МВФ затвердив нову програму фінансування України на чотири роки: куди витратять 8 млрд доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.

Перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів надійде вже найближчим часом, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Кошти спрямуємо на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності. Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави", — написала Свириденко.

Вона уточнила, що програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.

Свириденко підкреслила, що нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

"Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення", — зазначила Свириденко.

За її словами, партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, всередині лютого МВФ переглянув умови кредиту для України.

15 січня 2026 року Верховна Рада України не підтримала законопроєкти, потрібні для допомоги від МВФ та ЄС.