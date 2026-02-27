МВФ утвердил новую программу финансирования Украины на четыре года: куда потратят 8 млрд долларов

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования объемом 8,1 млрд долларов США.

Первый транш в размере около 1,5 млрд долларов поступит уже в ближайшее время, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Средства направим на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности. Для нас очень важно, что на пятый год полномасштабной войны, на фоне системных атак на энергетику, Украина имеет гарантированную международную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства", — написала Свириденко.

Она уточнила, что программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.

Відео дня

Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.

Свириденко подчеркнула, что новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза.

"Кроме финансирования от ЕС, также речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также об уменьшении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения", — отметила Свириденко.

По ее словам, партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

Напомним, в середине февраля МВФ пересмотрел условия кредита для Украины.

15 января 2026 года Верховная Рада Украины не поддержала законопроекты, необходимые для помощи от МВФ и ЕС.