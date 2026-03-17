МВФ вимагає від України не тільки податкових змін, а й ширшого пакета реформ, від яких залежить стабільність економіки, тому країна має дедлайн до кінця березня, щоб виконати вимоги Міжнародного валютного фонду, інакше ризикує втратити частину міжнародного фінансування. Про це Фокус писав у матеріалі "МВФ і Україна: березень вирішить податкові маяки та фінансування через 32 роки партнерства".

Станом на 17 березня, за даними Bloomberg, МВФ все ще очікує від України ухвалення низки рішень. Водночас у Верховній Раді виникли проблеми з голосуванням: частина депутатів фактично блокує рішення, що може паралізувати роботу парламенту. Йдеться, зокрема, про підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у рамках нової чотирирічної програми кредитування.

Відео дня

Уже найближчим часом представники Фонду проведуть зустрічі з народними обранцями.

На цьому тлі зростають ризики і для європейського фінансування.

Важливо

Утім, депутати досі не розглянули частину ініціатив МВФ. За інформацією агентства, це пов'язано з політичним протистоянням і фактичною демонстрацією непокори президенту Володимиру Зеленському. Така ситуація може призвести до паралічу парламенту.

Незважаючи на те, що запропоновані заходи непопулярні серед населення на п'ятому році війни, їх ухвалення є критично важливим для отримання решти фінансування. Україна вже отримала 1,5 млрд доларів у рамках цієї програми.

"Я можу сказати, що я стурбована", — заявила постійний представник МВФ в Україні Прісцилла Тофано.

Очікується, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм почне зустрічі з українськими депутатами з 18 березня.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо спроможності України й надалі отримувати фінансування в рамках програми на 8,1 млрд доларів

Дефіцит коштів: найгірший сценарій для України

Ситуація ускладнюється тим, що Україна може зіткнутися з дефіцитом коштів уже найближчими місяцями. Це пов'язано з блокуванням пакета допомоги ЄС на понад 90 млрд євро з боку Угорщини та Словаччини на тлі суперечок щодо постачання нафти.

У найгіршому сценарії Національний банк може знову вдатися до прямого фінансування бюджету — як це було на початку повномасштабного вторгнення.

На цьому тлі фінансування від МВФ стає ще більш критичним.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що готовий обговорювати зміни до законодавства, зокрема щодо мобілізації, і жорстко натякнув депутатам на відповідальність.

"Якщо ви не служите державі в парламенті — тоді служіть державі на фронті", — сказав він.

За його словами, підтримка законопроєктів у парламенті вже не є гарантованою, як це було раніше. Частина опозиції не додає голосів навіть за не термінові рішення, що ускладнює процес ухвалення законів.

Підвищення податків в Україні: що вимагає МВФ

Серед ключових змін, на яких наполягає МВФ, — введення ПДВ для бізнесу на спрощеній системі оподаткування, а також зниження порога для оподаткування міжнародних посилок.

Як додає zn.ua, Україна може недоотримати частину з 50 млрд євро допомоги за програмою Ukraine Facility. Причина — невиконання окремих зобов'язань, зокрема відсутність Національної оцінки ризиків у сфері фінмоніторингу, що безпосередньо залежить від роботи Держфінмоніторингу. Довідка про зрив зобов'язань у рамках Ukraine Facility є в розпорядженні видання.

Україна не провела Національну оцінку ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (НОР). Винним є чинне керівництво Держфінмоніторингу

За оцінками, це може призвести до скорочення виплат щонайменше на понад 137 млн євро вже за один із траншів.

Водночас березень 2026 року є ключовим не лише через поточні ризики, а й у ширшому контексті співпраці України з МВФ. За понад 30 років партнерства Фонд фактично став фінансовим "якорем" для країни: позитивні рішення МВФ відкривають доступ до ресурсів ЄС, Світового банку та країн G7.

Фінансування в рамках Ukraine Facility безпосередньо залежить від проведення реформ у податковій галузі Фото: З відкритих джерел

МВФ і Україна: що відомо про допомогу та співпрацю

Загалом Україна співпрацює з МВФ з 1994 року і за цей час отримала десятки мільярдів доларів підтримки. Сьогодні ця співпраця є критичною, адже в умовах війни держава самотужки здатна фінансувати переважно оборонні видатки, тоді як решта бюджету значною мірою покривається за рахунок міжнародної допомоги.

Саме тому МВФ наполягає на виконанні так званих "березневих маяків". Серед них — податкові зміни для збільшення доходів бюджету, боротьба з "сірими" схемами через маркетплейси, можливе розширення бази ПДВ, а також закріплення військового збору як стабільного джерела надходжень.

Важливо

Окремий блок вимог стосується інституційних змін: кадрових призначень у митниці та державних банках. Частину цих рішень уже протерміновано, що тільки посилює напругу у відносинах із партнерами.

Експерти, яких опитав Фокус, зазначають, що проблема не в самій співпраці з МВФ, а в системному невиконанні програм. Саме це роками утримує Україну в залежності від зовнішнього фінансування.

У нинішніх умовах зрив дедлайнів може мати ефект доміно, а саме, затримку траншів МВФ, скорочення допомоги ЄС і загальне падіння довіри міжнародних партнерів.

Фактично березень стає тестом на здатність України виконувати взяті зобов'язання. Від цього залежить не тільки чергове фінансування, а й макрофінансова стабільність, курс гривні та можливість утримувати економіку в умовах війни.