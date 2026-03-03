Общий объем финансирования Украины со стороны МВФ за 32 года превысил десятки миллиардов долларов поддержки для стабилизации экономики. Военный март 2026-го — время дедлайнов для следующих траншей от МВФ для Украины.

Для Украины начался решающий месяц в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) по одобрению следующих траншей, ведь в 2026 году правительство должно выполнить ряд структурных "маяков" — налоговых и институциональных решений, без которых дальнейшее финансирование может быть поставлено на паузу.

Актуальности ситуации добавляет война в Иране. На фоне эскалации ситуации вокруг Ормузского пролива европейские энергетические рынки продемонстрировали резкие колебания, а цены на газ на хабе TTF в начале марта росли двузначными темпами. Для МВФ это сигнал рисков для макростабильности, ведь любая новая энергетическая турбулентность напрямую влияет на бюджетный дефицит и потребности во внешнем финансировании.

История партнерства Украины и МВФ: 32 года — от стабилизации гривны до финансирования обороны

Украина сотрудничает с МВФ с 1994 года. Первая программа Stand-by на 740 млн долларов помогла стабилизировать платежный баланс после распада СССР. А в целом, в течение 32 лет, было реализовано 16 программ на более 35 млрд СПЗ (специальных прав заимствования), что эквивалентно примерно 45 млрд долларов по текущему курсу.

В период 1994-2014 годов состоялись стабилизационные программы, введение гривны, реформы финансового сектора;

2014-2022 годы отличились антикризисной поддержкой после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе;

2023-2026: EFF I 15,6 млрд долларов (9 траншей), как адаптация под войну;

2026-2030: EFF II 8,1 млрд долларов — новая четырехлетняя программа расширенного финансирования, первый транш уже поступил. Он составляет 1,5 млрд долларов.

Сегодня МВФ фактически выполняет роль "якоря" для всей западной финансовой поддержки. Положительное решение Фонда открывает путь к средствам ЕС, Всемирного банка и стран G7.

Мартовские маяки: что именно должна сделать Украина

Напомним, что бюджет Украины на 2026 год, который был принят в декабре 2025-го, имеет дефицит около 2,4 трлн грн. И МВФ требует дополнительных решений после его принятия. Речь идет о структурных изменениях, которые увеличили бы доходы бюджета и уменьшить фискальные риски.

Среди ключевых задач, по требованиям МВФ, является осуществление налоговых изменений для цифровых платформ (налогообложение доходов от продаж через маркетплейсы), а также отмена льгот на импортные посылки для борьбы с "серыми" схемами.

Речь идет и о введении обязательного НДС для крупных ФОПов. Что, как Фокус писал ранее, стало перспективой 2027 года.

Закрепление военного сбора 5% на долгосрочной основе. Сам сбор уже действует с 2025 года, однако МВФ ожидает подтверждения его стабильности как источника доходов бюджета.

Кадровые решения тоже должны быть осуществлены, и именно в марте 2026 года. МВФ требует назначения руководства Гостаможслужбы, формирования наблюдательных советов государственных банков. Часть этих решений должна была быть принята еще в конце февраля, и задержки рассматриваются как риск для дальнейших траншей.

Экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко отмечает, что в нынешних условиях Украина собственными силами может финансировать преимущественно оборону. Остальной бюджет покрывается именно международной помощью.

"Поэтому любые неприоритетные расходы должны пересматриваться или сокращаться. Перенаправление средств на оборону или уменьшение дефицита — логика, которую поддерживает МВФ", — говорит эксперт в комментарии Фокусу.

Зависимость или шанс?

Инвестиционный банкир, финансовый аналитик Сергей Фурса неоднократно подчеркивал, что проблема зависимости от МВФ для Украины заключается не в самом сотрудничестве с фондом, а в неполном выполнении программ.

"Чтобы избавиться от зависимости от МВФ, надо просто один раз полностью выполнить программу. МВФ — это кредитор последней инстанции. Когда никто больше не дает денег, он приходит и спасает", — говорит он.

По его словам, страны вроде Польши или Турции смогли выйти из постоянной зависимости от Фонда именно из-за полного выполнения реформ. Для Украины март 2026 года — это не только об очередном транше, а о способности доказать системность изменений.

Кроме финансирования украинского бюджета сегодня, 32 года партнерства с МВФ свидетельствуют об эволюции от первых стабилизационных кредитов до стратегической финансовой поддержки во время полномасштабной войны

Поэтому следует и воспринимать МВФ не только как финансового донора, но и как гаранта доверия к Украине на международных рынках.

Поэтому выполнение мартовских "маяков" означает, прежде всего, продолжение финансирования бюджета, а также поддержку оборонных расходов, стабильность гривны и банковской системы.

Срыв дедлайнов будет означать задержку решений Совета директоров МВФ и потенциальный эффект домино для других программ поддержки.

Чем полезно партнерство с МВФ для Украины

32 года партнерства с МВФ показывают эволюцию от первых кредитов до стратегической финансовой поддержки во время полномасштабной войны. В общем, за 81 год существования Фонд преодолел путь от стабилизатора валютных курсов после Бреттон-Вудса до антикризисного союзника стран в войне. И теперь, в марте 2026 года, Украина, в частности ее правительство, должно сдать тест на реформы. Выполнение "маяков" определит, останется ли МВФ для Украины тем самым финансовым якорем, или сотрудничество снова войдет в режим ожидания.

