Загальний обсяг фінансування України з боку МВФ за 32 роки перевищив десятки мільярдів доларів підтримки для стабілізації економіки. Воєнний березень 2026-го — час дедлайнів для наступних траншів.

Для України розпочався вирішальний місяць у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо схвалення наступних траншів, адже 2026 року уряд має виконати низку структурних "маяків" — податкових та інституційних рішень, без яких подальше фінансування може бути поставлене на паузу.

Актуальності ситуації додає війна в Ірані. На тлі ескалації ситуації навколо Ормузької протоки європейські енергетичні ринки продемонстрували різкі коливання, а ціни на газ на хабі TTF на початку березня зростали двозначними темпами. Для МВФ це сигнал ризиків для макростабільності, адже будь-яка нова енергетична турбулентність безпосередньо впливає на бюджетний дефіцит і потреби у зовнішньому фінансуванні.

Відео дня

Історія партнерства України та МВФ: 32 роки — від стабілізації гривні до фінансування оборони

Україна співпрацює з МВФ від 1994 року. Перша програма Stand-by на 740 млн доларів допомогла стабілізувати платіжний баланс після розпаду СРСР. А загалом, впродовж 32 років, було реалізовано 16 програм на понад 35 млрд СПЗ (спеціальних прав запозичення), що еквівалентно приблизно 45 млрд доларів за поточним курсом.

В період 1994-2014 років відбулися стабілізаційні програми, запровадження гривні, реформи фінансового сектору;

2014-2022 роки відзначилися антикризовою підтримкою після анексії Криму та початку війни на Донбасі;

2023-2026: EFF I 15,6 млрд доларів (9 траншів), як адаптація під війну;

2026-2030: EFF II 8,1 млрд доларів — нова чотирирічна програма розширеного фінансування, перший транш вже надійшов. Він становить 1,5 млрд доларів.

Сьогодні МВФ фактично виконує роль "якоря" для всієї західної фінансової підтримки. Позитивне рішення Фонду відкриває шлях до коштів ЄС, Світового банку та країн G7.

Україна співпрацює з МВФ від 1994 року Фото: IMF / Cyril Marcilhacy

Березневі маяки: що саме має зробити Україна

Нагадаємо, що бюджет України на 2026 рік, який було ухвалено у грудні 2025-го, має дефіцит близько 2,4 трлн грн. І МВФ вимагає додаткових рішень після його прийняття. Йдеться про структурні зміни, які збільшили б доходи бюджету та зменшити фіскальні ризики.

Серед ключових завдань, за вимогами МВФ, є здійснення податкових змін для цифрових платформ (оподаткування доходів від продажів через маркетплейси), а також скасування пільг на імпортні посилки для боротьби з "сірими" схемами.

Йдеться і про запровадження обов’язкового ПДВ для великих ФОПів. Що, як Фокус писав раніше, стало перспективою 2027 року.

Закріплення військового збору 5% на довгостроковій основі. Сам збір уже діє з 2025 року, однак МВФ очікує підтвердження його стабільності як джерела доходів бюджету.

Кадрові рішення теж мають бути здійснені, і саме в березні 2026 року. МВФ вимагає призначення керівництва Держмитслужби, формування наглядових рад державних банків. Частина цих рішень мала бути ухвалена ще наприкінці лютого, і затримки розглядаються як ризик для подальших траншів.

Економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко наголошує, що у нинішніх умовах Україна власними силами може фінансувати переважно оборону. Решта бюджету покривається саме міжнародною допомогою.

"Тому будь-які непріоритетні видатки мають переглядатися або скорочуватися. Переспрямування коштів на оборону чи зменшення дефіциту — логіка, яку підтримує МВФ", — каже експертка в коментарі Фокусу.

Фінансова підтримка під час повномасштабної війни Фото: Ілюстративне фото

Залежність чи шанс?

Інвестиційний банкір, фінансови аналітик Сергій Фурса неодноразово наголошував, що проблема залежності від МВФ для України полягає не в самій співпраці з фондом, а в неповному виконанні програм.

"Щоб позбутися залежності від МВФ, треба просто один раз повністю виконати програму. МВФ — це кредитор останньої інстанції. Коли ніхто більше не дає грошей, він приходить і рятує", — каже він.

За його словами, країни на кшталт Польщі чи Туреччини змогли вийти з постійної залежності від Фонду саме через повне виконання реформ. Для України березень 2026 року — це не лише про черговий транш, а про здатність довести системність змін.

Окрім фінансування українського бюджету сьогодні, 32 роки партнерства з МВФ свідчать про еволюцію від перших стабілізаційних кредитів до стратегічної фінансової підтримки під час повномасштабної війни

Тож слід і сприймати МВФ не лише, як фінансового донора, але й як гаранта довіри до України на міжнародних ринках.

Тому виконання березневих "маяків" означає, передусім продовження фінансування бюджету, а також підтримку оборонних витрат, стабільність гривні та банківської системи.

Важливо

"Податку на OLX" і ПДВ для ФОПів поки не буде: МВФ переглянув умови кредиту для України

Зрив дедлайнів означатиме затримку рішень Ради директорів МВФ і потенційний ефект доміно для інших програм підтримки.

Чим корисне партнерство з МВФ для України

32 роки партнерства з МВФ показують еволюцію від перших кредитів до стратегічної фінансової підтримки під час повномасштабної війни. Загалом, за 81 рік існування Фонд подолав шлях від стабілізатора валютних курсів після Бреттон-Вудсу до антикризового союзника країн у війні. І тепер, в березні 2026 року Україна, зокрема її уряд, має сласти тест на реформи. Виконання "маяків" визначить, чи залишиться МВФ для України тим самим фінансовим якорем, чи співпраця знову увійде в режим очікування.

Нагадаємо, що в Україні підвищили прожитковий мінімум.Загальний прожитковий мінімум від початку року становить 3 209 грн на одну людину, що на 289 грн більше, ніж було раніше.