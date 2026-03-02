Банки знизили курсові показники. Скільки коштують долар, євро та злотий — читайте на огляді.

Березень розпочався зі зниження курсу валют в Україні. На 2 березня Національний банк України (НБУ) скорегував долар, євро та злотий у бік певного здешевлення, що вплинуло на показники в банках. Тоді як в обмінниках спостерігається інша тенденція.

Курс валют 2 березня: скільки коштують євро, долари та злотий в банках

В банках України знизили курс валют. Станом на 10:00 в касах пропонували здійснювати обмін валют за такими показниками:

долар: купівля — 42,90 грн (-0,10), продаж — 43,41 грн (-0,09);

євро: купівля — 50,62 грн (-0,07), продаж — 51,34 грн (-0,06);

злотий: купівля — 11,80 грн грн (0,00), продаж — 12,40 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках 2 березня

У понеділок обмінники підвищили курс долара. Придбати американську валюту в середньому можна за 43,23 грн (+0,01), а продати — 43,12 грн (0,00).

Відео дня

Курс купівлі євро 2 березня знизився до 51,08 грн (-0,02), а продажу, навпаки, зріс і становить 51,30 грн (+0,01).

Незначні змінили відбулися щодо польського злотого. 2 березня в обмінниках становили такий курс злотого:

купівля — 12,09 грн (-0,02);

продаж — 12,22 грн (0,00).

Курс валют від НБУ на 2 березня

Березень розпочався зі зниження офіційного курсу долара. За даними Національного банку України (НБУ), американська валюта подешевшала майже на 11 копійок, і в понеділок її вартість становить 43,0996 грн (-0,1085).

Європейська валюта також втратила в ціні. НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 50,8661 грн (-0,1583).

Регулятор скорегував у бік зниження й курс злотого. Вартість польської валюти 2 березня становить 12,0393 грн (-0,0442).

Раніше Фокус писав, що в березні може спостерігатися затишшя на валютному ринку. Банкіри пов’язують це з сезонними факторами, серед яких податкові платежі. Водноча Нацбанк залишається головним стабілізаційним фактором, а політика "керованої гнучкості" сприятиме мінімізації різких валютних коливань.