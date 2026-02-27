В останній робочий день тижня українські обмінники та банки здійснили незначні зміни у курсах основних валют. Яка вартість долара, євро та злотого — читайте в огляді.

В п'ятницю, 27 лютого, валютний ринок демонструє стриману динаміку. У п’ятницю, 27 лютого, в обмінниках зберігається тенденція до незначного зниження курсу долара, тоді як у банках котирування змінилися в різних напрямках.

Курс валют в обмінниках 27 лютого

В останній робочий день тижня в пунктах обміну продовжили дотримуватися тенденції зі зниження курсу долара. Курс купівлі американської валюти становить 43,10 грн (-0,03), а продажу — 43,20 грн (-0,02).

Євро можна придбати за 51,30 грн (0,00), тоді як продати свої накопичення клієнти обмінників можуть за 51,10 грн (-0,04).

Польська валюта дотримується сталої тенденції Курс злотого станом на 10:00:

купівля — 12,12 грн (0,00);

продаж — 12,22 грн (0,00).

Курс валют 27 лютого: скільки коштують євро, долари та злотий в банках

У п’ятницю банки відкоригували курси валют у різних напрямках: як у бік зростання, так і у бік зниження. Та, зміни відбулися на досить незначному рівні.

Важливо

Станом на 10:00 в касах банків пропонують проводити обмін валют за такими курсовими показниками:

долар: купівля — 43,00 грн (0,00), продаж — 43,46 грн (-0,01);

євро: купівля — 50,77 грн (-0,03), продаж — 51,40 грн (+0,06);

злотий: купівля — 11,80 грн грн (0,00), продаж — 12,40 грн (0,00).

Який курс валют від НБУ на 27 лютого

Національний банк України (НБУ) скорегував курс валют на 27 лютого. Згідно з даними регулятора, гривня продовжила зміцнювати свої позиції щодо долара. Відповідно, іноземна валюта дещо втратила свої позиції перед вихідними.

Курс долара сьогодні на офіційному рівні становить 43,2081 грн (-0,0332).

Водночас Нацбанк змінив політику корегування курсу євро. Іноземна валюта подорожчала і коштує 51,0244 грн (+0,0624).

Дещо зріс і курс злотого сьогодні. Офіційна вартість становить 12,0835 (+0,0107).

Раніше Фокус писав, що Україні не варто поспішати з переходом на євро. Це може позбавити країну важливих інструментів для стабілізації економіки та контролю над власною фінансовою політикою. Фахівці відзначають, що досвід Чорногорії показує: така модель накладає значні обмеження і не є оптимальною для держави в умовах високих ризиків.