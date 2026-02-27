В последний рабочий день недели украинские обменники и банки осуществили незначительные изменения в курсах основных валют. Какова стоимость доллара, евро и злотого — читайте в обзоре.

В пятницу, 27 февраля, валютный рынок демонстрирует сдержанную динамику. В пятницу, 27 февраля, в обменниках сохраняется тенденция к незначительному снижению курса доллара, тогда как в банках котировки изменились в разных направлениях.

Курс валют в обменниках 27 февраля

В последний рабочий день недели в пунктах обмена продолжили придерживаться тенденции по снижению курса доллара. Курс покупки американской валюты составляет 43,10 грн (-0,03), а продажи — 43,20 грн (-0,02).

Евро можно приобрести за 51,30 грн (0,00), тогда как продать свои накопления клиенты обменников могут за 51,10 грн (-0,04).

Польская валюта придерживается устойчивой тенденции Курс злотого по состоянию на 10:00:

покупка — 12,12 грн (0,00);

продажа — 12,22 грн (0,00).

Курс валют 27 февраля: сколько стоят евро, доллары и злотый в банках

В пятницу банки откорректировали курсы валют в разных направлениях: как в сторону роста, так и в сторону снижения. Но, изменения произошли на весьма незначительном уровне.

Важно

По состоянию на 10:00 в кассах банков предлагают проводить обмен валют по таким курсовым показателям:

доллар: покупка — 43,00 грн (0,00), продажа — 43,46 грн (-0,01);

евро: покупка — 50,77 грн (-0,03), продажа — 51,40 грн (+0,06);

злотый: покупка — 11,80 грн грн (0,00), продажа — 12,40 грн (0,00).

Какой курс валют от НБУ на 27 февраля

Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал курс валют на 27 февраля. Согласно данным регулятора, гривна продолжила укреплять свои позиции относительно доллара. Соответственно, иностранная валюта несколько потеряла свои позиции перед выходными.

Курс доллара сегодня на официальном уровне составляет 43,2081 грн (-0,0332).

В то же время Нацбанк изменил политику корректировки курса евро. Иностранная валюта подорожала и стоит 51,0244 грн (+0,0624).

Несколько вырос и курс злотого сегодня. Официальная стоимость составляет 12,0835 (+0,0107).

Ранее Фокус писал, что Украине не стоит спешить с переходом на евро. Это может лишить страну важных инструментов для стабилизации экономики и контроля над собственной финансовой политикой. Специалисты отмечают, что опыт Черногории показывает: такая модель накладывает значительные ограничения и не является оптимальной для государства в условиях высоких рисков.