Какой курс доллара в украинских банках и обменниках 26 февраля — читайте в обзоре.

В Украине 26 февраля наблюдаются незначительные колебания стоимости иностранных валют. Наличный курс доллара и евро изменился в пределах нескольких копеек, тогда как польский злотый удерживает стабильные позиции уже несколько дней подряд.

Какой курс валют предлагают в банках 26 февраля

В банках вырос курс продажи доллара и евро. В то же время европейская валюта подешевела в покупке. Злотый остается без изменений.

Так, курс доллара в продаже подорожал на 1 коп. и составляет 43,49 грн. Курс покупки остался без изменений на уровне 43 грн.

Самые заметные корректировки произошли по евро. В кассах банков его можно приобрести за 51,37 грн (+0,03), тогда как продать — за 50,70 грн (-0,05).

Злотый и в дальнейшем предлагают обменивать по таким курсовым показателям:

покупка — 11,80 грн (0,00);

продажа — 12,40 грн (0,00).

Курс валют в обменниках

Обменники 26 февраля внесли незначительные изменения в курсы иностранных валют. По состоянию на 10:00 курс валют был установлен на таком уровне:

доллар: покупка — 43,15 (+0,01), продажа — 43,23 грн (0,00);

евро: покупка — 51,15 грн (0,00), продажа — 51,31 грн (+0,01);

злотый: покупка — 12,12 грн (0,00), продажа — 12,22 грн (-0,01).

Какой курс валют от НБУ на 26 февраля

Официальный курс гривны относительно иностранных валют продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, курс доллара на сегодня был установлен на уровне 43,2413 грн (0,0235). Тенденция по снижению стоимости американской валюты продолжается второй день подряд.

В четверг почти не изменился курс евро. НБУ скорректировал стоимость валюты до 50,9620 грн (-0,0039).

Незначительные изменения произошли и с курсом злотого сегодня. Официальная стоимость составляет 12,0728 грн (-0,0029).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине прогнозируют дальнейший рост курса доллара. По мнению экономистов, американская валюта может достичь отметки 47 грн в 2026 году.