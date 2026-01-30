Доллар должен стоить 22,71 грн: "индекс Биг Мака" выявил недооцененность валюты Украины

Согласно так называемому "индексу Биг Мака", украинская валюта остается существенно недооцененной. Сравнение стоимости бургера в Украине и США показывает, что доллар в Украине должен стоить 22,71 грн.

Курс доллара для Украины по "индексу Биг Мака" можно увидеть на сайте The Economist. Последнее обновление данных произошло 29 января 2026 года.

"Биг Мак стоит 139 гривен в Украине и 6,12 доллара в Соединенных Штатах. Имплицитный обменный курс составляет 22,71. Разница между этим курсом и фактическим обменным курсом, который составляет 43,55, свидетельствует о том, что украинская гривна недооценена на 47,8%", — отмечает издание.

"Индекс Биг Мака" для Украины по состоянию с 2000-го по январь 2026 года

Отметим, согласно информации на сайте Национального банка Украины, по состоянию на 30 января курс гривны относительно одного доллара США составляет 42,8483.

Курс доллара по "индексу Биг Мака" — что это значит

Журнал The Economist придумал "индекс Биг Мака" в 1986 году как простой ориентир для определения того, на "правильном" ли уровне находятся курсы валют мира.

"Он базируется на теории паритета покупательной способности (ППС) — представлении о том, что в долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться к курсу, который уравняет цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае бургер) в любых двух странах", — объясняют журналисты.

При этом издание отмечает, что "бургерный" индекс не является точным показателем дисбаланса курса валют. Это лишь инструмент, который делает теорию обменного курса более понятной для широкой общественности. Несмотря на это, он стал мировым стандартом и включен в несколько экономических учебников.

Напомним, 28 января СМИ писали, что президент США Дональд Трамп похвалил курс доллара и заявил, что американская национальная валюта "чувствует себя прекрасно". При этом американский доллар опустился до минимального уровня за последние четыре года.

19 января финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин дал прогноз по курсу валют. По его словам, Национальный банк Украины сознательно проводит контролируемую девальвацию гривны, а основной причиной изменения курсовой политики он назвал риск нехватки внешнего финансирования.