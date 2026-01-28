Трамп похвалил курс доллара — индекс валюты упал до четырехлетнего минимума

Американский доллар опустился до минимального уровня за последних четыре года. Индекс валюты США, измеряющий ее силу по отношению к корзине из шести ведущих валют, составил 95,566. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года.

Причиной этого послужили сразу несколько факторов начиная с ожидания дельнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой и заканчивая ростом дефицита бюджета, передает "Зеркало недели". Все это подорвало доверие инвесторов к стабильности экономики США.

Ослабление доллара произошло на фоне вчерашних заявлений президента США Дональда Трампа в Айове о том, что стоимость нацвалюты является "прекрасной". Политик заверил, что не стремится к его дальнейшему падению.

"Нет, я считаю, что все отлично, стоимость доллара… доллар чувствует себя прекрасно… Я бы хотел, чтобы он… просто нашел свой собственный уровень", – ответил Трамп на вопрос, не считает ли он, что доллар слишком подешевел.

Відео дня

Он также подчеркнул, что раньше воевал с Китаем и Японией, которые "хотели девальвировать свои валюты".

Сейчас доллар – под давлением, поскольку трейдеры готовятся к возможному скоординированному валютному вмешательству со стороны США и Японии для поддержки слабой иены.

За последние две торговые сессии денежная единица Японии выросла на 4%. Это произошло на фоне разговоров о том, что США и Япония проводят так называемые "проверки курсов". Аналитики рассматривают этот шаг как предвестник официальной интервенции.

По словам Стивена Ингландера, руководителя глобальных исследований валют G10 и макростратегии Северной Америки в Standard Chartered в Нью-Йорке, участники валютного рынка всегда ищут тренд, к которому можно присоединиться.

"Обычно чиновники пытаются сдерживать резкие валютные движения, но когда президент демонстрирует безразличие или даже одобряет такое движение, это поощряет продавцов доллара идти дальше", — отметил он.

Падение индекса доллара: в чем позитив

У падения доллара есть и положительный момент. Будучи в более слабой позиции, он удешевляет для транснациональных компаний конвертацию зарубежных доходов в доллары, а также повышает конкурентоспособность американских товаров на внешних рынках.

Это также облегчает долговую нагрузку для иностранных стран и компаний, обладающих обязательствами в долларах, поскольку им требуется меньше национальной валюты для их обслуживания.

Тем временем Reuters со ссылкой на аналитику Standard Chartered, отмечает, что обеспеченные долларами США криптовалютные токены, известные как стейблкоины, могут вывести из американских банков около $500 миллиардов депозитов к концу 2028 года.

Этот новый анализ может усилить борьбу между банками и криптокомпаниями по поводу законодательства, устанавливающего правила для сектора цифровых активов.

По словам Джеффа Кендрика, глобального руководителя отдела исследований цифровых активов в Standard Chartered, региональные банки США больше всего пострадают от потери депозитов из-за стейблкоинов.

Напомним, каким будет курс доллара и евро в 2026 году.

Также сообщалось, что в США предположили, почему поведение Трампа стало неадекватным,