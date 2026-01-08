Курсы доллара и евро бьют рекорды: эксперты рассказали, что будет с гривной в 2026 году

8 января курс доллара и евро достигли максимальных показателей в 2026 году: 43 грн и 50 грн соответственно. Рост вызвал ажиотаж среди украинцев, однако эксперты советуют не паниковать.

Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу" объяснил, что это – сезонное явление, которое повторяется практически каждый год.

Оно связано с тем, что в декабре идут большие расходы в бюджете страны, поэтому в январе курс может "подпрыгнуть".

"Я вам так скажу, это повышение в 1-2% вообще не о чем для валют. Поэтому сеять какую-то панику, лишнее", — объяснил он.

По его словам, скоро стоит ждать отката, и валюта снова изменит курс, однако какие это будут показатели, Фурса не берется прогнозировать.

С ним согласен и Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНКА".

Відео дня

Он отмечает, что для участников финансового рынка скачок курса был ожидаемым развитием событий и не удивил. Ведь еще осенью аналитики прогнозировали возможное постепенное ослабление гривны.

"При стабильной учетной ставке и высоком уровне международных резервов, превышающих $57 млрд, Нацбанк располагает достаточными ресурсами для контролируемых валютных операций. Текущая коррекция курса учитывает инфляционные тенденции, реальную покупательную способность гривны и общую ценовую ситуацию в экономике. При этом чрезмерные резервы не применяются для радикального сдерживания", – объяснил Лесовой.

Курс валют в Украине по состоянию на 8 января Фото: "Минфин"

Эксперт подчеркнул, что что дополнительные ориентиры для регулятора определяются государственным бюджетом и рекомендациями международных финансовых партнеров, включая МВФ. Также значение имеют внутренние факторы, например, проблемы в энергетике. Это влияет на микрофинансовую стабильность.

Еще один момент – сезонность. Традиционно в конце года спрос на валюту становится выше, что влияет на покупательную активность населения.

Лесовой обращает внимание на то, что по сравнению с концом 2024 года ситуация значительно стабильнее. Тогда регулятор потратил около $5,3 млрд для сдерживания избыточного спроса, превышающего предложение на 30-40%. В настоящее время разрыв составляет около 10%, с тенденцией к понижению к концу месяца.

Что касается курса евро, то он, по словам Лесового, определяется мировыми котировками пары доллар/евро и внутренним соотношением доллара к гривне.

"При относительно стабильном мировом курсе (по состоянию на сегодняшнее утро $1,16–$1,17 за евро) основным фактором влияния становится внутренний курс гривны. Наличный рынок часто реагирует быстро на изменения курса, что приводит к расширению спреда (разницы между покупкой и продажей), который сегодня колеблется от 0,3 до 0,9 грн за евро. Ожидается, что эти колебания постепенно стабилизируются и рынок вернется к прогнозируемому уровню", – заверил собеседник.

Напомним, Гетманцев рассказал, каким будет курс доллара в Украине в 2026 году.

Также сообщалось, какие затраты украинцев на жизнь в крупных городах Украины.