Курси долара і євро б'ють рекорди: експерти розповіли, що буде з гривнею у 2026 році

8 січня курс долара і євро досягли максимальних показників у 2026 році: 43 грн і 50 грн відповідно. Зростання викликало ажіотаж серед українців, проте експерти радять не панікувати.

Інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса в коментарі "Телеграфу" пояснив, що це — сезонне явище, яке повторюється практично щороку.

Воно пов'язане з тим, що в грудні йдуть великі витрати в бюджеті країни, тому в січні курс може "підстрибнути".

"Я вам так скажу, це підвищення в 1-2% взагалі ні про що для валют. Тому сіяти якусь паніку, зайве", — пояснив він.

За його словами, скоро варто чекати відкату, і валюта знову змінить курс, однак які це будуть показники, Фурса не береться прогнозувати.

З ним згоден і Тарас Лєсовой, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНКУ".

Він зазначає, що для учасників фінансового ринку стрибок курсу був очікуваним розвитком подій і не здивував. Адже ще восени аналітики прогнозували можливе поступове ослаблення гривні.

"За стабільної облікової ставки і високого рівня міжнародних резервів, що перевищують $57 млрд, Нацбанк має у своєму розпорядженні достатні ресурси для контрольованих валютних операцій. Поточна корекція курсу враховує інфляційні тенденції, реальну купівельну спроможність гривні та загальну цінову ситуацію в економіці. При цьому надмірні резерви не застосовуються для радикального стримування", — пояснив Лєсовий.

Курс валют в Україні станом на 8 січня Фото: "Минфин"

Експерт наголосив, що додаткові орієнтири для регулятора визначаються державним бюджетом і рекомендаціями міжнародних фінансових партнерів, включно з МВФ. Також значення мають внутрішні чинники, наприклад, проблеми в енергетиці. Це впливає на мікрофінансову стабільність.

Ще один момент — сезонність. Традиційно наприкінці року попит на валюту стає вищим, що впливає на купівельну активність населення.

Лєсовой звертає увагу на те, що порівняно з кінцем 2024 року ситуація значно стабільніша. Тоді регулятор витратив близько $5,3 млрд для стримування надлишкового попиту, що перевищував пропозицію на 30-40%. Наразі розрив становить близько 10%, з тенденцією до зниження до кінця місяця.

Що стосується курсу євро, то він, за словами Лєсового, визначається світовими котируваннями пари долар/євро і внутрішнім співвідношенням долара до гривні.

"За відносно стабільного світового курсу (станом на сьогоднішній ранок $1,16-$1,17 за євро) основним фактором впливу стає внутрішній курс гривні. Готівковий ринок часто реагує швидко на зміни курсу, що призводить до розширення спреду (різниці між купівлею і продажем), який сьогодні коливається від 0,3 до 0,9 грн за євро. Очікується, що ці коливання поступово стабілізуються і ринок повернеться до прогнозованого рівня", — запевнив співрозмовник.

