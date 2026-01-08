Вище 43 грн: курс долара в обмінниках знову зріс

8 січня курс долара в банках і обмінниках зріс і перевищив позначку в 43 гривні. Також підвищилася вартість євро.

Сьогодні долар подорожчав у середньому на 23 копійки копійок, і зараз у деяких банках його курс 43,23 грн/$, а продаж американської валюти в середньому становить 42,55 грн/$, повідомляє РБК.

Вартість євро зросла на 37 копійок, і 8 січня курс європейської валюти щодо гривні — 50,57. Продати євро можна за 49,81 грн.

Курс долара та євро в НБУ

Національний банк України встановив курс долара на 8 січня в розмірі 42,72 грн, а євро — 49,92 грн.

Курс долара від НБУ 8 січня

Курс євро від НБУ 8 січня

Таким чином, згідно з курсом НБУ, гривня по відношенню до долара "втратила" 16 копійок, а по відношенню до євро — 12 копійок, оновивши і там і там рекорд по падінню, перший з яких (для долара) був зафіксований 7 січня, а другий (для євро) — 31 грудня 2025 року.

Курс долара в обмінниках

Середня вартість долара в обмінниках 8 січня становить 43,24 грн, а продати американську валюту можна за 43 грн.

За один євро в обміннику доведеться заплатити 50,60 грн, а продати його можна за 50,31 грн.

На міжбанку внаслідок торгів 7 січня курс долара перебував на рівні 42,91 — 42,94 гривні за долар (купівля-продаж), що на 34 копійок вище за закриття торгової сесії 6 січня.

Курс євро на міжбанку становив 50,20-50,22 гривень (курс купівлі був вищим на 34 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Раніше повідомлялося, що 2026 року на зміну курсів долара і євро впливатимуть одразу кілька чинників, включно з монетарною політикою Нацбанку України, зовнішньою фінансовою допомогою і термінами продовження війни.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що у 2026-му середньорічний курс долара в Україні перебуває на рівні 44,7 гривень. Бізнес же очікує зниження ціни національної валюти до 46 гривень за долар.