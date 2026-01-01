Яким буде курс долара і євро у 2026 році, і від чого він залежить: відповідь економіста

У 2026 році на зміну курсів долара і євро впливатимуть одразу кілька чинників, включно з монетарною політикою Нацбанку України, зовнішньою фінансовою допомогою і термінами продовження війни.

Війна залишиться головним моментом, який визначатиме курс іноземної валюти, розповів у коментарі "РБК-Україна" віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

"Якщо війна триватиме весь рік, максимальне значення офіційного курсу долара становитиме 44-45 гривень, а євро — 51-52 гривні. Якщо ж військові дії припиняться, офіційний курс долара може досягти 44 гривні, а євро — 51 гривні", — вважає експерт.

Не менш важливий фактор — монетарна політика Нацбанку. На думку Мамедова, цього року в НБУ з'явиться можливість для зниження ставки.

"НБУ буде поступово послаблювати систему регулювання, поступово наближаючись до стандартів лібералізованого, вільного ринку", — зазначив він, наголосивши, що такий сценарій можливий у разі припинення війни.

Відео дня

За його словами, протягом року стратегія НБУ на валютному ринку навряд чи істотно зміниться, інтервенції Нацбанку продовжать стримувати хаотичні рухи курсу.

Загалом, у першому кварталі 2026 року офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,6-43 гривень. Девальвацію гривні утримає виплата компаніями податків за 2025 рік і традиційне сезонне зниження попиту на валюту.

Що стосується впливу на курс зовнішньої фінансової допомоги, то ключовим є той момент, що Євросоюз ухвалив рішення про виділення Україні безвідсоткового боргу на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки, сказав Мамедов.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомляв, що у 2026-му середньорічний курс долара в Україні перебуває на рівні 44,7 гривень. Бізнес же очікує зниження ціни національної валюти до 46 гривень за долар.

Також повідомлялося, що в червні 2025 року середній курс євро в банках України перетнув позначку в 49 гривень.