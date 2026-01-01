Каким будет курс доллара и евро в 2026 году, и от чего он зависит: ответ экономиста

В 2026 году на изменение курсов доллара и евро будут влиять сразу несколько факторов, включая монетарную политику Нацбанка Украины, внешнюю финансовую помощь и сроки продолжения войны.

Война останется главным моментом, который будет определять курс иностранной валюты, рассказал в комментарии "РБК-Украина" вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

"Если война будет длиться весь год, максимальное значение официального курса доллара составит 44-45 гривен, а евро – 51-52 гривны. Если же военные действия прекратятся, официальный курс доллара может достигнуть 44 гривны, а евро – 51 гривны", — считает эксперт.

Не менее важный фактор – монетарная политика Нацбанка. По мнению Мамедова, в этом году у НБУ появится возможность для снижения ставки.

Відео дня

"НБУ будет постепенно ослаблять систему регулирования, постепенно приближаясь к стандартам либерализованного, свободного рынка", — отметил он, подчеркнув, то такой сценарий возможен в случае прекращения войны.

По его словам, в течение года стратегия НБУ на валютном рынке вряд ли существенно изменится, интервенции Нацбанка продолжат сдерживать хаотические движения курса.

В целом, в первом квартале 2026 года официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,6-43 гривен. Девальвацию гривны удержит выплата компаниями налогов за 2025 год и традиционное сезонное снижение спроса на валюту.

Что касается влияния на курс внешней финансовой помощи, то ключевым является тот момент, что Евросоюз принял решение о выделении Украине беспроцентного долга на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сказал Мамедов.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что в 2026-м среднегодовой курс доллара в Украине находится на уровне 44,7 гривен. Бизнес же ожидает снижения цены национальной валюты до 46 гривен за доллар.

Также сообщалось, что в июне 2025 года средний курс евро в банках Украины пересек отметку в 49 гривен.