Выше 43 грн: курс доллара в обменниках снова вырос

8 января курс доллара в банках и обменниках вырос и превысил отметку в 43 гривны. Также повысилась стоимость евро.

Сегодня доллар подорожал в среднем на 23 копейки копеек, и сейчас в некоторых банках его курс 43,23 грн/$, а продажа американской валюты в среднем составляет 42,55 грн/$, сообщает РБК.

Стоимость евро выросла на 37 копеек, и 8 января курс европейской валюты по отношению к гривне – 50,57. Продать евро можно за 49,81 грн.

Курс доллара и евро в НБУ

Национальный банк Украины установил курс доллара на 8 января в размере 42,72 грн, а евро – 49,92 грн.

Курс доллара от НБУ 8 января

Курс евро от НБУ 8 января

Таким образом, согласно курса НБУ, гривна по отношению к доллару "потеряла" 16 копеек, а по отношению к евро – 12 копеек, обновив и там и там рекорд по падению, первый из которых (для доллара) был зафиксирован 7 января, а второй (для евро) – 31 декабря 2025 года. .

Курс доллара в обменниках

Средняя стоимость доллара в обменниках 8 января составляет 43,24 грн, а продать американскую валюту можно за 43 грн.

За один евро в обменнике придется заплатить 50,60 грн, а продать его можно за 50,31 грн.

На межбанке в результате торгов 7 января курс доллара находился на уровне 42,91 – 42,94 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 34 копеек выше закрытия торговой сессии 6 января.

Курс евро на межбанке составил 50,20-50,22 гривен (курс покупки был выше на 34 копеек по сравнению со значениями предыдущего дня).

Общая картина по курсам валют на 8 января Фото: "Минфин"

Ранее сообщалось, что в 2026 году на изменение курсов доллара и евро будут влиять сразу несколько факторов, включая монетарную политику Нацбанка Украины, внешнюю финансовую помощь и сроки продолжения войны.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщал, что в 2026-м среднегодовой курс доллара в Украине находится на уровне 44,7 гривен. Бизнес же ожидает снижения цены национальной валюты до 46 гривен за доллар.