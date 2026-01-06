Доллар достиг нового исторического максимума, а евро упало: какой курс установил Нацбанк на 6 января

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 января, новые курсы валют. В соответствии с ними, курс доллара вырос, обновив исторический максимум, а курс евро — упал.

Согласно обновленным данным регулятора, за день доллар в Украине вырос на 13 копеек, а евро упало на 7 копеек. Об этом пишет Минфин.

Курс доллара на 6 января

НБУ на вторник, 6 января, установил следующий курс доллара: 42,42 грн. Это составляет на 13 копеек больше, чем было в понедельник, 5 января. Тогда регулятор фиксировал курс доллара 42,29 грн.

Курс евро на 6 января

Курс евро на 6 января будет составлять 49,51 грн. Это на 7 копеек меньше, чем было днем ранее, когда евро составлял 49,58 грн.

Стоит отметить, что последний раз курс евро устанавливал исторический максимум в последний день 2025 года — 31 декабря. Тогда регулятор зафиксировал его на отметке 49,86 грн.

Відео дня

Курс польского злотого на 6 января

НБУ также определил новый курс польского злотого. Согласно ему, польская валюта выросла на 3 копейки: если в понедельник кус злотого составлял 11,74 грн, то во вторник составит 11,77 грн.

Напомним, вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко 5 января объяснил, почему в Украине могут быть введены купюры номиналом 2000 и 5000 гривен. Дело в том, что с 2019-го года стоимость доллара выросла вдвое, инфляция продолжается, сохраняя высокий уровень. Поэтому такое внедрение может упростить крупные наличные расчеты, а также уменьшить количество банкнот в кошельках для удобства граждан.

Также Фокус писал, что будет ждать пенсионеров, людей с инвалидностью и малообеспеченные семьи в связи с тем, что в Украине с 1 января повысили прожиточный минимум на 289 гривен.