"В ближайшие годы": эксперт объяснил, почему должны появиться купюры 2000 и 5000 грн

В октябре 2019-го года Нацбанк ввел в обращение купюру в 1000 гривен. Тогда это решение объясняли тем, что рост доходов населения и инфляция сделали купюры по 100-500 гривен менее удобными для ежедневного использования.

За эти 6 лет курс доллара изменился почти вдвое, а стоимость товаров и услуг тоже выросла. Вице-президент ICC Ukraine (Украинского национального комитета Международной торговой палаты) по вопросам налогообложения, учета и аудита Дмитрий Алексеенко объяснил, почему могут быть введены купюры номиналом 2000 и 5000.

По его словам, уже сейчас купюра в 1000 грн является удобной для инкассации, хранения и расчетов, упрощает расчетные операции.

В то же время он считает, что введение в обращение купюры в 2000 гривен не будет иметь существенного эффекта.

Эксперт привел в пример страны Европы, где банкноты номиналом 200 и 500 евро не являются популярными и даже не всегда принимаются при расчетах.

"Логичнее уже вводить купюру в 5000 вместе с 2000, но я не считаю эту проблему насущной. Однако в ближайшие годы это точно придется сделать", — подчеркнул Алексеенко.

Для чего Украине нужна новая купюра?

Эксперт пояснил, что с 2019-го года стоимость доллара выросла вдвое, инфляция продолжает на высоком уровне. Поэтому введение купюр 2000 и 5000 может упростить крупные наличные расчеты и уменьшить количество банкнот в кошельках украинцев.

С другой стороны, по мнению Алексеенко, критической необходимости вводить эти купюры нет, так как тысячная купюра справляется со своими задачами.

Еще одна причина против введения банкнот — новый номинал может не прижиться, подобно европейскому опыту, где не используются купюры 200 и 500 евро.

"Возможно, вопрос введения купюры на 2000 (а то и 5000) гривен — это лишь дело времени. Но пока НБУ не будет спешить с такими решениями, а украинцы продолжают рассчитываться тысячными купюрами, которые шесть лет назад казались чем-то почти невероятным", — отмечается в материале.

На момент публикации в Нацбанке не комментировали заявление эксперта о введении банкнот 2000 и 5000 грн.

Напомним, что в ноябре 2025-го года в сети появилось видео, в котором якобы демонстрируют "новую банкноту 5000 гривен". Позже в Нацбанке объяснили, что распространенный в соцсетях "дизайн новой купюры" — это не банкнота, а презентационное изделие под названием "Пантелеймон Кулиш". Его создали еще в 2008 году, главным образом для того, чтобы продемонстрировать технологические возможности Банкнотно-монетного двора НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ выпустит монету номиналом в 100 гривен.