"У найближчі роки": експерт пояснив, чому мають з'явитися купюри 2000 та 5000 грн

У жовтні 2019-го року Нацбанк ввів у обіг купюру в 1000 гривень. Тоді це рішення пояснювали тим, що зростання доходів населення та інфляція зробили купюри по 100-500 гривень менш зручними для щоденного використання.

За ці 6 років курс долара змінився майже вдвічі, а вартість товарів та послуг теж зросла. Віцепрезидент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко пояснив, чому можуть бути запроваджені купюри номіналом 2000 та 5000.

За його словами, вже зараз купюра в 1000 грн є зручною для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції.

Водночас він вважає, що введення в обіг купюри у 2000 гривень не матиме суттєвого ефекту.

Експерт навів у приклад країни Європи, де банкноти номіналом 200 та 500 євро не є популярними і навіть не завжди приймаються при розрахунках.

"Логічніше вже вводити купюру у 5000 разом із 2000, але я не вважаю цю проблему нагальною. Проте у найближчі роки це точно доведеться зробити", — наголосив Олексієнко.

Для чого Україні потрібна нова купюра?

Експерт пояснив, що з 2019-го року вартість долара зросла вдвічі, інфляція продовжує на високому рівні. Тож запровадження купюр 2000 та 5000 може спростити великі готівкові розрахунки та зменшити кількість банкнот у гаманцях українців.

З іншого боку, на думку Олексієнка, критичної необхідності вводити ці купюри немає, бо тисячна купюра справляється зі своїми завданнями.

Ще одна причина проти запровадження банкнот — новий номінал може не прижитися, подібно до європейського досвіду, де не використовуються купюри 200 та 500 євро.

"Можливо, питання введення купюри на 2000 (а то й 5000) гривень – це лише справа часу. Але поки що НБУ не поспішатиме з такими рішеннями, а українці продовжують розраховуватися тисячними купюрами, які шість років тому здавались чимось майже неймовірним", — наголошується в матеріалі.

На момент публікації у Нацбанку не коментували заяву експерта щодо запровадження банкнот 2000 та 5000 грн.

Нагадаємо, що у листопаді 2025-го року у мережі з'явилося відео, в якому нібито демонструють "нову банкноту 5000 гривень". Пізніше у Нацбанку пояснили, що поширений у соцмережах "дизайн нової купюри" — це не банкнота, а презентаційний виріб під назвою "Пантелеймон Куліш". Його створили ще у 2008 році, головним чином для того, щоб продемонструвати технологічні можливості Банкнотно-монетного двору НБУ.

Раніше повідомлялося, що НБУ випустить монету номіналом у 100 гривень.