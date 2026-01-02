НБУ випустить монету номіналом у 100 гривень: що відомо

Національний банк випустить нову пам'ятну монету номіналом 100 грн. Її планують показати в серпні 2026-го року.

Монета буде присвячена 35-річчю з моменту здобуття Україною незалежності. Про це йдеться в плані НБУ щодо випуску монет на 2026-й рік.

Монета матиме назву "До 35-річчя Незалежності України".

Її буде викарбувано з золота 900-ї проби. Вона матиме діаметр 32 мм.

Загалом буде випущено лише 1000 подібних монет. Водночас інші пам'ятні монети, вихід яких заплановано на 2026-й рік, мають більший наклад — від 5 тисяч.

Крім монети 100 грн до Дня незалежності буде випущено ще дві монети — номіналом 20 грн та 5 грн. Їх буде випущено тиражом 5 та 75 тисяч відповідно.

У грудні Нацбанк презентував пам’ятну монету Службі безпеки України та її унікальній спецоперації "Павутина", завдяки якій були уражені російські літаки на віддалених аеродромах.

Крім того, НБУ представив і одразу ж розпродав унікальну пам'ятну монету, присвячену українському писанкарству — мистецтву розпису великодніх яєць. Особливість монети полягала в тому, що вона виконана не в традиційній круглій формі, а має яйцеподібний дизайн, що символізує писанку.

Раніше Фокус розповідав про монету, яку випускали спеціально до чемпіонату Євро-2012 виготовлена із золота, та важить 0,5 кг. Їх було випущено лише 110 штук і всі вони знаходяться у колекціонерів. Номінал монети — 500 грн, але кожна з них зараз коштує приблизно 3 млн гривень.