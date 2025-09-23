Колекціонери влаштували полювання: Нацбанк представив незвичайну монету у формі писанки (фото)

Національний банк України 23 вересня представив і одразу ж розпродав унікальну пам'ятну монету, присвячену українському писанкарству — мистецтву розпису великодніх яєць.

Особливість монети в тому, що вона виконана не в традиційній круглій формі, а має яйцеподібний дизайн, що символізує писанку. Про це повідомили в НБУ.

Новинка отримала назву "Великодня радість. Писанка" і викликала ажіотаж серед колекціонерів. Уже до полудня весь тираж розійшовся, а ціна помітно зросла: стартова вартість становила 6310 грн, проте до моменту завершення продажів вона сягнула 7451 грн.

Монета викарбувана зі срібла 999-ї проби, прикрашена емаллю і позолотою. Тираж обмежений — всього 7500 примірників, при цьому кожен покупець міг придбати тільки одну монету.

Нацбанк представив незвичайну монету у формі писанки

За задумом дизайнерів, на аверсі зображено стилізоване дерево життя у формі дуба, розділене на три яруси, з 36 писанками, що символізують 12-річний цикл. На реверсі — традиційна писанка Одеської області "Сорокопуть" ("Козачі левади") зі складними орнаментами.

Нацбанк представив незвичайну монету у формі писанки

У НБУ наголосили, що випуск монети приурочений до визнання писанкарства частиною всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у 2024 році. Кожна монета упакована в спеціальний футляр і має номінал 10 грн, хоча її реальна вартість значно вища.

