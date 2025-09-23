Коллекционеры устроили охоту: Нацбанк представил необычную монету в форме писанки (фото)

Национальный банк Украины 23 сентября представил и сразу же распродал уникальную памятную монету, посвященную украинскому писанкарству – искусству росписи пасхальных яиц.

Особенность монеты в том, что она выполнена не в традиционной круглой форме, а имеет яйцеобразный дизайн, символизирующий писанку. Об этом сообщили в НБУ.

Новинка получила название "Пасхальная радость. Писанка" и вызвала ажиотаж среди коллекционеров. Уже до полудня весь тираж разошелся, а цена заметно выросла: стартовая стоимость составляла 6310 грн, однако к моменту завершения продаж она достигла 7451 грн.

Монета отчеканена из серебра 999-й пробы, украшена эмалью и позолотой. Тираж ограничен – всего 7500 экземпляров, при этом каждый покупатель мог приобрести только одну монету.

По замыслу дизайнеров, на аверсе изображено стилизованное дерево жизни в форме дуба, разделенное на три яруса, с 36 писанками, символизирующими 12-летний цикл. На реверсе – традиционная писанка Одесской области "Сорокопуть" ("Казачьи левады") со сложными орнаментами.

В НБУ подчеркнули, что выпуск монеты приурочен к признанию писанкарства частью всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2024 году. Каждая монета упакована в специальный футляр и имеет номинал 10 грн, хотя ее реальная стоимость значительно выше.

