НБУ с 1 ноября начнет изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен: что произошло

Банкноты номиналами 500 и 200 гривен, которые банки получают от граждан, больше не будут возвращаться в обращение.

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Национальный банк Украины (НБУ) с 1 ноября 2024 года начнет будет заменять банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов на современные банкноты аналогичных номиналов образца 2014 года и последующих лет выпуска. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами", — говорится в сообщении.

Изъятие банкнот 50 и 200 гривен: как будет происходить замена

С 1 ноября НБУ будет изымать указанные банкноты следующим образом:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

НБУ прекратит выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличности.

Таким образом, попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан. Людям не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена.

Цель замены банкнот

"Национальный банк с целью повышения качества наличности в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные. Так, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс", — отмечает регулятор.

В ведомстве добавили, что гривна будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность валюты, находящейся в обращении.

Отметим, что в июле Нацбанк сообщал об изъятии из обращения банкнот номиналом 500 гривен, выпущенных в 2003-2007 годах. В сентябре регулятор сообщал о том, что не планирует выпуск новых банкнот, включая купюру номиналом 5000 гривен