НБУ з 1 листопада розпочне вилучати банкноти номіналами 50 та 200 гривень: що сталося

Банкноти номіналами 500 та 200 гривень, які банки отримують від громадян, більше не будуть повертатися в обіг.

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Національний банк України (НБУ) з 1 листопада 2024 року почне буде замінювати банкноти номіналами 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років на сучасні банкноти аналогічних номіналів зразка 2014 року і наступних років випуску. Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати. Вони можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами", — йдеться в повідомленні.

Вилучення банкнот 50 і 200 гривень: як відбуватиметься заміна

З 1 листопада НБУ вилучатиме зазначені банкноти наступним чином:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

НБУ припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Таким чином, потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг. Вони вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

Заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян. Людям не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну.

Мета заміни банкнот

"Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені. Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес", — зазначає регулятор.

У відомстві додали, що гривня міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність валюти, що перебуває в обігу.

Зазначимо, що в липні Нацбанк повідомляв про вилучення з обігу банкнот номіналом 500 гривень, випущених у 2003-2007 роках. У вересні регулятор повідомляв про те, що не планує випуск нових банкнот, включно з купюрою номіналом 5000 гривень