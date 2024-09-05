Чи введуть в Україні банкноту номіналом 5 тисяч гривень: у НБУ озвучили плани

Голова Нацбанку Андрій Пишний підтвердив, що НБУ також не має наміру відмовлятися від дрібних розмінних монет.

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Національний банк України наразі не планує випуск нових банкнот, включно з купюрою номіналом 5000 гривень. Про це заявив глава регулятора Андрій Пишний в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, наявні номінали повністю відповідають поточній економічній ситуації в країні.

Також Пишний підтвердив, що Національний банк не має наміру відмовлятися від дрібних розмінних монет.

"Щодо деномінації — це окреме питання, яке ми постійно аналізуємо, з огляду на обіг монет, поки що такого рішення немає", — сказав він.

Нагадаємо, 28 серпня Міністерство фінансів повідомило, що в Україні банки починають поетапне впровадження нових форм фінансових санкцій для тих, хто порушує правила фінансового моніторингу.

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку".