Нацбанк осучаснив гривню: на банкнотах з'явилося гасло "Слава Україні! Героям слава!" (фото)

Гроші з новим дизайном замінять в обігу банкноти зразків 2014–2019 років. Вже у серпні буде надрукована нова партія 1000, 500 та 100-гривневих купюр.

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Національний банк України випустив модифіковані банкноти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "Слава Україні! Героям слава!". Про це повідомили в НБУ.

Модифіковані банкноти, які випущені до 33-ї річниці Незалежності України, друкуватимуться для заміни зношених та пошкоджених купюр та перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску.

Поступово ці модифіковані гривні замінять в обігу банкноти зразків 2014–2019 років, тому громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти старого зразка.

"Національна валюта разом з іншими державними символами є атрибутом, який визначає незалежну державу. Гроші – не просто платіжний засіб чи міра вартості. Це символи держави, які кожен із нас щодня тримає в руках. Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу", – цитують у пресслужбі регулятора голову Національного банку Андрія Пишного.

Який вигляд мають модифіковані банкноти

У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот розміщено патріотичне гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту модифікованих банкнот відповідають банкнотам номіналами 500 гривень зразка 2015 року, 1 000 гривень зразка 2019 року та 50 гривень зразка 2019 року. На лицьовому боці модифікованих банкнот розміщено підпис голови Національного банку України Андрія Пишного, на зворотному – рік випуску.

Коли в обігу з'являться модифіковані банкноти

У межах планового випуску Національний банк поступово вводитиме в обіг модифіковані банкноти:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

з 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Нагадаємо, що за гасло "Слава Україні — героям слава!" в Росії загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 2000 рублів або арешта на строк до 15 діб.

УУ травні президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не вітає використання фрази "Слава Україні!", порівнявши її із привітаннями хорватських та німецьких нацистів.