"Не хочу слухати це": президент Хорватії розкритикував привітання "Слава Україні!"

Зоран Міланович порівняв українське вітання з німецьким "Зіг Хайль" та хорватським "За дім готові!", а також заявив, що західні політики використовують його через те, що "вони неграмотні".

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Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не вітає використання фрази "Слава Україні!", порівнявши її із привітаннями хорватських та німецьких нацистів. Про це пише HRT.

Міланович сказав, що привітання "Слава Україні!" нагадує німецьке "Зіг Хайль" та хорватське "За дім готові!", що використовувалися нацистами. На його думку, різниці між "За дім готові!" та "Слава Україні" немає.

Хорватський президент також заявив, що намагається викорінити використання гасла "За дім готові!" у себе в країні.

"Це таке ж старе хорватське вітання, як "Слава Україна" та "Зіг Хайль" — старі німецькі. Так що я не хочу слухати це в хорватських районах! Те, що деякі західні лідери, особливо в Канаді, підсіли на це через те, що вони неграмотні або просто такі, — я не буду", — сказав Міланович.

Нагадаємо, що 12 березня СБУ встановила особу українського військовополоненого, якого російські окупанти розстріляли після фрази "Слава Україні". Ним виявився боєць 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Ми також повідомляли, що 29 квітня в центрі Києва на одній з адмінбудівель Верховної Ради з'явився мурал із зображенням Олександра Мацієвського. Військовослужбовця зобразили по кадрах відео під час страти — з сигаретою в роті, у формі ЗСУ на синьо-жовтому фоні.

Ще ми писали про те, що 7 травня на території Курської області Російської Федерації знайшли безпілотник із написом "Слава Україні". БПЛА знайшли за 60 кілометрів від кордону з Україною, в районі села Полозівка.