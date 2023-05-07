У Курську область залетів безпілотник із написом "Слава Україні", — росЗМІ

Невідомий БПЛА знайшли за 61 кілометр від державного кордону. На крилі в нього помітили напис "Слава Україні", однак інших розпізнавальних знаків на дроні не було.

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У Курській області знайшли безпілотник із написом "Слава Україні". Про це у неділю, 7 травня, повідомляє російське медіа Baza.

Як пишуть російські журналісти, БПЛА знайшли за 61 кілометр від кордону з Україною, в районі села Полозівка. Примітно, що на крилі у нього помітили напис "Слава Україні", проте інших розпізнавальних знаків на ньому немає.

Біля БПЛА виставили охорону, фото літального апарату в мережі не публікують.

Вибухи у Курській області

Зазначимо, що днем раніше, 6 травня, губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про обстріл регіону та звинуватив у цьому Збройні Сили України.

"Глушківський район сьогодні знову був обстріляний з боку України. Зафіксовано 10 "прильотів" по селищу Краснооктябрський. Постраждалих немає, в одному будинку вибито вікна. Ще 8 "прильотів" було по селищу Теткіно. Тут теж обійшлося без постраждалих, руйнувань немає", — написав Старовойт.

Нагадаємо, 7 травня окупанти заявили, що ЗСУ нібито направили до Криму понад 10 БПЛА. Повідомлялося про потужні вибухи у Севастополі, Саках та Євпаторії, а також в інших населених пунктах тимчасово окупованого півострова.

Раніше, 6 травня, стало відомо, що у Свердловській області Росії спалахнули склади з порохом через лісову пожежу. Місцеві рятувальники планують здійснити евакуацію населеного пункту Первомайське. У селі мешкає близько 400 осіб.