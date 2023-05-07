В Курскую область залетел беспилотник с надписью "Слава Украине", — росСМИ

Неизвестный БПЛА нашли в 61 километре от государственной границы. На крыле у него заметили надпись "Слава Украине", однако других опознавательных знаков на дроне не было.

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В Курской области нашли беспилотник с надписью "Слава Украине". Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает российское медиа Baza.

Как пишут российские журналисты, БПЛА нашли в 61-м километре от границы с Украиной, в районе деревни Полозовка. Примечательно, что на крыле у него заметили надпись "Слава Украине", однако других оппознаваельных знаков на нем нет.

У БПЛА выставили охрану, фото летательного аппарата в Сети не публикуют.

Взрывы в Курской области

Отметим, что днем ранее, 6 мая, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах региону и обвинил в этом Вооруженные силы Украины.

"Глушковский район сегодня вновь был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 "прилетов" по поселку Краснооктябрьский. Пострадавших нет, в одном доме выбиты окна. Еще 8 "прилетов" было по поселку Теткино. Здесь тоже обошлось без пострадавших, разрушений нет", — написал Старовойт.

Напомним, 7 мая оккупанты заявили, что ВСУ якобы направили в Крым более 10 БПЛА. Сообщалось о мощных взрывах в Севастополе, Саках и Евпатории, а также в других населенных пунктах временно оккупированного полуострова.

Ранее, 6 мая, стало известно, что в Свердловской области России загорелись склады с порохом из-за лесного пожара. Местные спасатели планируют провести эвакуацию населенного пункта Первомайское. В селе проживает около 400 человек.