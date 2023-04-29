"Слава Україні": у Києві намалювали мурал на честь розстріляного Олександра Мацієвського (фото)

Автором арт-об'єкта, який з'явився на одній з адмінбудівель Верховної Ради, є французький художник Крістіан Гуемі. Героя зобразили із сигаретою та у формі ЗСУ на синьо-жовтому фоні.

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У центрі Києва на одній з адмінбудівель Верховної Ради з'явився мурал із зображенням воїна роти вогневої підтримки 163-го батальйону тероборони Олександра Мацієвського. Фото опубліковано на сайті парламенту 29 квітня.

Беззбройного героя розстріляли російські загарбники за слова "Слава Україні". Після початку великої війни він пішов на фронт добровольцем.

Мацієвського зобразили по кадрах відео під час страти — із сигаретою в роті, у формі ЗСУ на синьо-жовтому фоні. Угорі художник помістив надпис "Слава Україні! Героям Слава!".

Мацієвського зобразили по кадрах відео під час його страти

За словами голови апарату Ради В'ячеслава Штучного, мурал – це пам'ять для героїв, які щодня відбивають напад агресора та віддають за незалежність та територіальну цілісність України найцінніше – своє життя.

"Ми завжди повинні пам'ятати про подвиг кожного нашого героя, кожну героїню, яка ціною всього наближає перемогу України над жорстоким російським агресором. Ця пам'ять має увічнитись з покоління в покоління", – підкреслив Штучний.

Автор муралу з Мацієвським – француз Крістіан Гуемі

Автор муралу — француз Крістіан Гуемі, відомий під псевдонімом С215. Під час візиту до Франції у січні 2023 року українські парламентарі відвідали фотовиставку його робіт біля будівлі Національних зборів Франції. Саме там і виникла ідея створення муралу у Києві.

Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України

Гуемі вже робив мурали на вулицях Львова, Житомира, Києва, Бучі, Гостомеля та Ірпеня Київської області.

Побратими Мацієвського раніше розповідали, як Герой України потрапив у полон до загарбників. Мацієвський та ще 15 людей хотіли підтримати танкову бригаду, яка захищала північну частину Бахмута. Українські військові опинилися під інтенсивним обстрілом росіян.

Президент України Володимир Зеленський надав розстріляному військовому звання Героя України.

Мацієвському було 42 роки, він має 19-річного сина. В МЗС України розповіли, що військовий — громадянин Молдови, останнім часом герой мешкав у місті Ніжин Чернігівської області.