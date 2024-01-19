У РФ каратимуть за гасло "Слава Україні" та символіку українських повстанців, — ЗМІ

За публічну демонстрацію атрибутики або символіки цих організацій, включно з гаслом "Слава Україні — героям слава!", загрожує адміністративна відповідальність.

Related video

У Росії Міністерство юстиції занесло Організацію українських націоналістів (ОУН) та її атрибутику до переліку нібито "нацистських". Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Повідомляють, що ОУН тепер у списку організацій, які нібито співпрацювали з групами, організаціями, особами, що заперечують факти, які були встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу або вироками національних, військових чи окупаційних трибуналів, ухваленими в період Другої світової війни.

Зазначається, що, крім ОУН, у списку також є Українська народно-революційна армія (УНРА), Українська повстанська армія (УПА) та Українська національна асамблея — Українська народна самооборона (УНА-УНСО).

У матеріалі йдеться, що за публічну демонстрацію атрибутики або символіки цих організацій, включно з гаслом "Слава Україні — героям слава!", загрожує адміністративна відповідальність. Громадян РФ каратимуть штрафом у розмірі до 2000 рублів або арештом на строк до 15 діб.

Крім того, як повідомляється, посадовим особам загрожує штраф до 4000 рублів, а для юридичних — від 10 до 50 тисяч рублів.

Раніше в ЦНС повідомили, що росіяни завезли до окупованого Маріуполя заробітчан із Центральної Азії. Аналітики заявили, що наразі в тимчасово окупованому місті мешкає принаймні вдвічі менше людей, ніж до повномасштабного вторгнення, тож окупаційна влада хоче залучити працівників із депресивних регіонів Росії та країн Центральної Азії.