У школах Росії та на окупованих територіях вводять посаду "наглядач за патріотизмом", — ЦНС

За інформацією координаторів підпілля, на відповідний проєкт ворог виділив 39,7 мільярдів рублів. "Радників директора з виховної роботи" запровадять у пʼятьох областях РФ та на ТОТ.

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Міністерство освіти Російської Федерації хоче запровадити нову систему пропаганди в школах країни-агресора та на тимчасово окупованих територіях. Про це у середу, 17 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією координаторів підпілля, посади так званих радників директора з виховної роботи запроваджують в коледжах і школах у Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій та Ростовській областях, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Як зазначають в ЦНС, головною метою цих осіб буде контроль за "патріотичним вихованням дітей".

Крім того, в Центрі наголосили, що "особливу увагу" у відповідному процесі росіяни будуть приділяти саме ТОТ України. Для них, як додають у пресслужбі, планують збільшити видатки бюджету на "виховання патріотизму" у межах проєкту "Освіта". У 2024 році ворог виділить на це 39,7 млрд рублів, хоча минулого року передбачений бюджет складав 6,47 мільярдів.

"Таким чином ворог продовжує політику промивання мізків дітей з метою виховання яничар для подальших загарбницьких війн", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що окупанти створюють мережу "Будинків молоді" на захоплених територіях. У цих об'єктах проводять заходи, націлені на підлітків, у межах яких розглядають питання, що стосуються нібито винуватості України в поточній війні, а також стимулюють підтримку окупаційних подій.