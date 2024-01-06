Забирають лікарів, вчителів та підлітків: РФ посилила мобілізацію на ТОТ, — ЦНС

За даними координаторів підпілля, ворог спрямовує все більше "репресивних заходів" на пошук чоловіків, яких примусово доставляють на фронт.

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Росіяни посилюють мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях. Ворог намагається забрати на війну проти України якомога більше чоловіків. Про це у суботу, 6 січня, повідомляє Центр національного спротиву.

За даними координаторів підпілля, російські окупанти спрямовують все більше "репресивних заходів" на пошук чоловіків, яких примусово мобілізують до лав ЗС РФ.

Крім того, в ЦНС зазначають, що у мобілізаційні списки противник вносить лікарів, освітян, працівників комунальних підприємств.

Також, ще за інформацією Центру національного спротиву, в ці списки потрапляють й підлітки з 17 років.

На ТОТ підлітків ставитимуть на військовий облік: деталі

Нагадаємо, відповідно до плану російських "військкоматів", із березня 2024 року всі 17-річні українські підлітки на тимчасово окупованих південних територіях повинні стати на військових облік. У ЦНС наголосили, що після проведення президентських виборів Росія планує нарощувати темпи мобілізації на захоплених територіях.

Координатори підпілля вважають, що росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони, на якій вони воюють. Тому ворог використовує українців в армії РФ для гарматних штурмів, оскільки їхня смерть "не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ".

Нагадаємо, 7 грудня в Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог планував відправляти 14-річних дітей на військову підготовку, а 16-річних — готувати до мобілізації. Зокрема, підлітків навчали основ стрільби, роботи з БПЛА, засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби.

5 грудня в ЦНС розповіли, що противник розбудовував мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, ворог відкрив "Центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу в Луганську.